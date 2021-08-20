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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9706970797089709

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1059
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
215
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
183
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
177
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
287
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
197
Всього голосів : 1059
Повідомлення Додано: П'ят 20 сер, 2021 20:39

  Тракторист написав:
  candidat написав:Объясните кто-нибудь этому горе-банку, что такое платеж онлайн, а не вот это вот неизвестно что, которое Альфа-банк называет онлайном. 38 минут внутри банка!!! Не секунд - МИНУТ!
За это время в нормальных банках уже СЭП приходит, а у Альфы это считается онлайном. Жесть!

а какой смысл банку спешить и напрягаться?... ;)

А какой смысл нести этому банку деньги? ;)
candidat
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 сер, 2021 20:42

"Бизнес со скоростью мысли" явно не настольная книга у руководства этого как бы банка.
candidat
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 сер, 2021 20:48

Re: Альфа-Банк

  Alfa_Bank написав:Сьогодні мій останній день тут як офіційного представника.

:(
Ой+
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Повідомлення Додано: П'ят 20 сер, 2021 20:48

  candidat написав:Объясните кто-нибудь этому горе-банку, что такое платеж онлайн, а не вот это вот неизвестно что, которое Альфа-банк называет онлайном. 38 минут внутри банка!!! Не секунд - МИНУТ!
За это время в нормальных банках уже СЭП приходит, а у Альфы это считается онлайном. Жесть!

а что такое платеж онлайн? :D
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 сер, 2021 21:26

  Alfa_Bank написав:Шановні учасники форуму!

Сьогодні мій останній день тут як офіційного представника. Вдячна всім вам за досвід, набутий через ваші коментарі та запитання. Робота на гілці була справжнім задоволенням і випробуванням водночас) Час прощатись, чекають нові проекти. Передаю вас в турботливі та кваліфіковані руки колег, що будуть надалі представляти банк на форумі.

З найкращими побажаннями, Юлія.

Спасибо, Юлия! Вас будет не хватать!
rollo
 
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Повідомлення Додано: Суб 21 сер, 2021 01:20

  Julio написав:Во-первых, процент одинаковый не во всех пакетах. У меня White, и на дохе 4%, а на сбере 5%. У жены Ультра, и у нее 5% и там, и там.
Во-вторых, в последнее время зачисление со сбера на карту занимает 15-20 минут. Это из моего опыта за последние несколько дней. А перевод с доха на карту осуществляется мгновенно. Это надо иметь в виду коллегам, которые практикуют переводы с накопительных счетов на карту во время ожидания в очереди на кассу в супермаркете.
А пару месяцев назад переводил с долларового сбера на карту, так зачисление отобразилось через несколько часов. Хорошо, что у меня хватило ума сделать это за день до запланированного снятия валюты с карты.

Ну да со сдоха на карту мгновенно... Я раз в магазе в субботу перевел перед кассой, зашло в пн..., а так да - мгновенно.
валюта на сбере/сдохе? а смысл? там какой сейчас процент - 0,01 годовых? C 10К (а это более фонда) выйдет за год аж... 1 у.е.? А за месяц 8 центов?
ol_zy
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Повідомлення Додано: Суб 21 сер, 2021 06:37

  ol_zy написав:валюта на сбере/сдохе? а смысл? там какой сейчас процент - 0,01 годовых? C 10К (а это более фонда) выйдет за год аж... 1 у.е.? А за месяц 8 центов?

Смысл не в доходе. Смысл в том, что деньги, лежащие на дохе/сбере украсть сложнее, чем лежащие просто на карте
Flamingo
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Повідомлення Додано: Суб 21 сер, 2021 08:18

Re: Альфа-Банк

Поповнення мобільного на сайті оператора входить в грейс?
Zochan
 
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Повідомлення Додано: Суб 21 сер, 2021 08:20

  Zochan написав:Поповнення мобільного на сайті оператора входить в грейс?

Так, входить. Але кеш'ю не нараховуються. Розстрочку підключити можна.
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: Суб 21 сер, 2021 08:58

  Alfa_Bank написав:
  mustbe написав:Оформление счёта ФОП онлайн - это какой-то лютый треш.
Начнём с того, что в пт, сб и вс эта функция вообще не работала.
Сегодня вроде выкатили обнову, заработало.
Процесс фотографирования документов во время звонка - адский ад.
Постоянно отваливается то камера, то микрофон, то динамик.
В первый раз сфоткал половину документов, отвалилась наглухо камера.
Начал заново. Сфоткал 3/4 - и всё зависло.
Создал заявку в третий раз. Кое-как всё сфоткал успешно.
После чего оператор ковырялся несколько минут и сообщил, что у них возникла какая-то ошибка, он со мной свяжется когда её решит.
Потратил на это "онлайн-открытие" всё утро. И не факт, что прошёл хотя бы половину этого квеста.
Более неудобного процесса открытия счёта я ещё не видел.
На видосиках в ютубе - оно всё красиво. А в жизни - полная жесть

Доброго дня. В роботі.

Это при открытии счета ФОПа не клиента банка? Ведь, если Вы клиент, то все доки у банка есть, а док-и по ФОПу есть в открытых реестрах.
Берите пример с Моно - там открытие счета ФОПа - несколько кликов и можно сразу пользоваться. При этом обслуживание счета бесплатное (не условно, а просто) и платежки наружу в том числе бесплатно. Понятно, что тем кто с моно не дружит придется выполнять квест по открытию в др. банках, но если бы вы сделали условия подобные Моно, то я бы, скорее всего, открыл счет в Альфе.
ol_zy
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