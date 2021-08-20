Julio написав:

Во-первых, процент одинаковый не во всех пакетах. У меня White, и на дохе 4%, а на сбере 5%. У жены Ультра, и у нее 5% и там, и там.Во-вторых, в последнее время зачисление со сбера на карту занимает 15-20 минут. Это из моего опыта за последние несколько дней. А перевод с доха на карту осуществляется мгновенно. Это надо иметь в виду коллегам, которые практикуют переводы с накопительных счетов на карту во время ожидания в очереди на кассу в супермаркете.А пару месяцев назад переводил с долларового сбера на карту, так зачисление отобразилось через несколько часов. Хорошо, что у меня хватило ума сделать это за день до запланированного снятия валюты с карты.