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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 21 сер, 2021 12:36
Оплата на турникете метро - входит в категорию "Транспорт"? На выходных понадобится покататься...
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Искатель
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Додано: Суб 21 сер, 2021 13:21
Искатель входит мсс 4111 жёлтые турникеты, каждая вторая поездка с выплатой орехов, но не более 3-х в день
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Кассандра
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Суб 21 сер, 2021 07:18
ВIВ
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