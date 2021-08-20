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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9707970897099710

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1059
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
215
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
183
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
177
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
287
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
197
Всього голосів : 1059
Повідомлення Додано: Суб 21 сер, 2021 12:36

Вопрос к киевлянам

Оплата на турникете метро - входит в категорию "Транспорт"? На выходных понадобится покататься...
Искатель
 
Повідомлень: 4849
З нами з: 22.02.16
Подякував: 738 раз.
Подякували: 3283 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 21 сер, 2021 13:21

Искатель входит мсс 4111 жёлтые турникеты, каждая вторая поездка с выплатой орехов, но не более 3-х в день
Кассандра
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1231
З нами з: 04.12.12
Подякував: 20 раз.
Подякували: 167 раз.
 
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1
  #<1 ... 9707970897099710
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