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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9708970997109711>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1059
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
215
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
183
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
177
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
287
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
197
Всього голосів : 1059
Повідомлення Додано: Суб 21 сер, 2021 12:36

Вопрос к киевлянам

Оплата на турникете метро - входит в категорию "Транспорт"? На выходных понадобится покататься...
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Суб 21 сер, 2021 13:21

Искатель входит мсс 4111 жёлтые турникеты, каждая вторая поездка с выплатой орехов, но не более 3-х в день
Кассандра
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Повідомлення Додано: Суб 21 сер, 2021 15:01

Re: Альфа-Банк

Мій тіліпон не захотів сплатити в метро, треба тіки картою, чи проблема смарта?
chipmunk
 
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Повідомлення Додано: Суб 21 сер, 2021 15:18

  chipmunk написав:Мій тіліпон не захотів сплатити в метро, треба тіки картою, чи проблема смарта?

Да у вас чтото со смартом.
Flamingo
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Повідомлення Додано: Суб 21 сер, 2021 16:23

Re: Альфа-Банк

chipmunk написав:Мій тіліпон не захотів сплатити в метро, треба тіки картою, чи проблема смарта?
Може ви не до того турнікету прикладали?
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 21 сер, 2021 16:45

  Кассандра написав:Искатель входит мсс 4111 жёлтые турникеты, каждая вторая поездка с выплатой орехов, но не более 3-х в день


В Киеве на метро езжу крайне редко :) А что значит "желтые турникеты", они что, разного цвета там есть? Спрашиваю на полном серьезе.
Востаннє редагувалось Искатель в Суб 21 сер, 2021 16:58, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Суб 21 сер, 2021 16:46

Re: Альфа-Банк

Искатель написав:
  Кассандра написав:Искатель входит мсс 4111 жёлтые турникеты, каждая вторая поездка с выплатой орехов, но не более 3-х в день


В Киеве на метро езжу крайне редко :) А что значит "желтые турникеты", они что, разного цвета там есть? Спрашиваю на полном серьезе.
Да, оплата картой не на всех турникетах, обычно 1-2 с краю, и они желтого цвета
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 21 сер, 2021 16:52

  Искатель написав:
  Кассандра написав:Искатель входит мсс 4111 жёлтые турникеты, каждая вторая поездка с выплатой орехов, но не более 3-х в день


В Киеве на метро езжу крайне редко :) А что значит "желтые турникеты", они что, разного цвета там есть? Спрашиваю на полном серьезе.

Они (обычно 1-2 штуки) обычно расположены сразу возле контролёрши и выделены жёлтым цветом
Востаннє редагувалось Кассандра в Суб 21 сер, 2021 16:56, всього редагувалось 1 раз.
Кассандра
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Повідомлення Додано: Суб 21 сер, 2021 16:54

  Ромасик написав:
  candidat написав:Объясните кто-нибудь этому горе-банку, что такое платеж онлайн, а не вот это вот неизвестно что, которое Альфа-банк называет онлайном. 38 минут внутри банка!!! Не секунд - МИНУТ!
За это время в нормальных банках уже СЭП приходит, а у Альфы это считается онлайном. Жесть!

а что такое платеж онлайн? :D

Онлайн подразумевает действие в режиме реального времени. Например, в Форварде не успеваешь нажать на кнопку Отправить, а деньги уже у получателя. И не просто по балансу, а по счету также. Для Альфа-банка это даже не высшая математика, а квантовая физика на китайском языке.
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Повідомлення Додано: Суб 21 сер, 2021 16:58

И второй вопрос: "не более 3х в день" - это возврат не более трех, т.е. 6 раз проехали, за 3 вернули? Или вообще - не должно быть более 3х поездок в день по одной карте?
Искатель
 
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