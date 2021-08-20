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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 21 сер, 2021 12:36
Оплата на турникете метро - входит в категорию "Транспорт"? На выходных понадобится покататься...
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Искатель
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Додано: Суб 21 сер, 2021 13:21
Искатель входит мсс 4111 жёлтые турникеты, каждая вторая поездка с выплатой орехов, но не более 3-х в день
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Кассандра
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Додано: Суб 21 сер, 2021 15:01
Мій тіліпон не захотів сплатити в метро, треба тіки картою, чи проблема смарта?
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chipmunk
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Додано: Суб 21 сер, 2021 15:18
chipmunk написав:
Мій тіліпон не захотів сплатити в метро, треба тіки картою, чи проблема смарта?
Да у вас чтото со смартом.
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Flamingo
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Додано: Суб 21 сер, 2021 16:23
chipmunk написав:Мій тіліпон не захотів сплатити в метро, треба тіки картою, чи проблема смарта?
Може ви не до того турнікету прикладали?
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Додано: Суб 21 сер, 2021 16:45
Кассандра написав:Искатель
входит мсс 4111 жёлтые турникеты, каждая вторая поездка с выплатой орехов, но не более 3-х в день
В Киеве на метро езжу крайне редко
А что значит "желтые турникеты", они что, разного цвета там есть? Спрашиваю на полном серьезе.
Востаннє редагувалось Искатель
в Суб 21 сер, 2021 16:58, всього редагувалось 2 разів.
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Искатель
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Додано: Суб 21 сер, 2021 16:46
Искатель написав: Кассандра написав:Искатель
входит мсс 4111 жёлтые турникеты, каждая вторая поездка с выплатой орехов, но не более 3-х в день
В Киеве на метро езжу крайне редко
А что значит "желтые турникеты", они что, разного цвета там есть? Спрашиваю на полном серьезе.
Да, оплата картой не на всех турникетах, обычно 1-2 с краю, и они желтого цвета
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Додано: Суб 21 сер, 2021 16:52
Искатель написав: Кассандра написав:Искатель
входит мсс 4111 жёлтые турникеты, каждая вторая поездка с выплатой орехов, но не более 3-х в день
В Киеве на метро езжу крайне редко
А что значит "желтые турникеты", они что, разного цвета там есть? Спрашиваю на полном серьезе.
Они (обычно 1-2 штуки) обычно расположены сразу возле контролёрши и выделены жёлтым цветом
Востаннє редагувалось Кассандра
в Суб 21 сер, 2021 16:56, всього редагувалось 1 раз.
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Кассандра
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Додано: Суб 21 сер, 2021 16:54
Ромасик написав: candidat написав:
Объясните кто-нибудь этому горе-банку, что такое платеж онлайн
, а не вот это вот неизвестно что, которое Альфа-банк называет онлайном. 38 минут внутри банка!!! Не секунд - МИНУТ!За это время в нормальных банках уже СЭП приходит
, а у Альфы это считается онлайном. Жесть!
а что такое платеж онлайн?
Онлайн подразумевает действие в режиме реального времени. Например, в Форварде не успеваешь нажать на кнопку Отправить, а деньги уже у получателя. И не просто по балансу, а по счету также. Для Альфа-банка это даже не высшая математика, а квантовая физика на китайском языке.
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candidat
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Додано: Суб 21 сер, 2021 16:58
И второй вопрос: "не более 3х в день" - это возврат не более трех, т.е. 6 раз проехали, за 3 вернули? Или вообще - не должно быть более 3х поездок в день по одной карте?
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Искатель
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Суб 21 сер, 2021 15:19
green
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Идея Банк
Anonymous » П'ят 05 вер, 2008 15:49
|19809
|2918620
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Суб 21 сер, 2021 07:18
ВIВ
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