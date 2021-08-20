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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9708970997109711

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1059
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
215
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
183
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
177
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
287
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
197
Всього голосів : 1059
Повідомлення Додано: Суб 21 сер, 2021 17:02

Потрясающе! Вчера мне отправили перевод по реквизитам внутри банка около 20:00. В своей выписке я эти деньги весь вечер видел, т.е. они были зачислены на счет, но доступный остаток был все время 0. Сегодня в 9:39 баланс обновился. Ладно бы, если б в рабочий день, но в выходной!!! Значит, вечером они обновить баланс не могут, а в выходной - пожалуйста.
Это форменное жлобство!
candidat
 
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Повідомлення Додано: Суб 21 сер, 2021 17:17

  Искатель написав:И второй вопрос: "не более 3х в день" - это возврат не более трех, т.е. 6 раз проехали, за 3 вернули? Или вообще - не должно быть более 3х поездок в день по одной карте?

Орехи будут только за 3 (вторые) поездки, а так катайтесь скока угодно , но если надо больше, то думаю вам стоит просто использовать несколько разных карт аллы. Для лучшего восприятия можете почитать об этой акции в приложухе
Кассандра
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  #<1 ... 9708970997109711
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