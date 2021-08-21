Додано: Суб 21 сер, 2021 20:59

До всіх глюків та незрозумілостей які є у Альфи, схоже додався ще один - може у когось був такий, і може розповісте, як лікували, бо п'ять операторів вказували кожен свою причину і вариант вирішення, але не один не допоміг. Отже, в мене з якогось дива злетіла прив'язка карти до гугл пей ( це дізнався зі слів оператора, після того, як не зміг розплатитися смартфоном) Сказали просто переприв'язати і все. Але не все так легко виявилося. При прив'язці що через гуглпей, що через додаток видає помилку. І почався парад порад - то пуші встановіть, то видаліть і знову встановіть додаток, то ми самі вам підключимо, але і вони не змогли підключити. Подали заявку в ІТ відділ. Ось сиджу і думаю, як так може бути - десяток карт різних банків прив'язував і переприв'язував ( в тому числі і доларову картку Альфи, а гривневу Альфи - не можу. Невже доведеться таскати цю картку з собою ?