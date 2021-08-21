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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 21 сер, 2021 17:02
Потрясающе! Вчера мне отправили перевод по реквизитам внутри банка около 20:00. В своей выписке я эти деньги весь вечер видел, т.е. они были зачислены на счет, но доступный остаток был все время 0. Сегодня в 9:39 баланс обновился. Ладно бы, если б в рабочий день, но в выходной!!! Значит, вечером они обновить баланс не могут, а в выходной - пожалуйста.
Это форменное жлобство!
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Додано: Суб 21 сер, 2021 17:17
Искатель написав:
И второй вопрос: "не более 3х в день" - это возврат не более трех, т.е. 6 раз проехали, за 3 вернули? Или вообще - не должно быть более 3х поездок в день по одной карте?
Орехи будут только за 3 (вторые) поездки, а так катайтесь скока угодно , но если надо больше, то думаю вам стоит просто использовать несколько разных карт аллы. Для лучшего восприятия можете почитать об этой акции в приложухе
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Кассандра
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Додано: Суб 21 сер, 2021 20:59
До всіх глюків та незрозумілостей які є у Альфи, схоже додався ще один - може у когось був такий, і може розповісте, як лікували, бо п'ять операторів вказували кожен свою причину і вариант вирішення, але не один не допоміг. Отже, в мене з якогось дива злетіла прив'язка карти до гугл пей ( це дізнався зі слів оператора, після того, як не зміг розплатитися смартфоном) Сказали просто переприв'язати і все. Але не все так легко виявилося. При прив'язці що через гуглпей, що через додаток видає помилку. І почався парад порад - то пуші встановіть, то видаліть і знову встановіть додаток, то ми самі вам підключимо, але і вони не змогли підключити. Подали заявку в ІТ відділ. Ось сиджу і думаю, як так може бути - десяток карт різних банків прив'язував і переприв'язував ( в тому числі і доларову картку Альфи, а гривневу Альфи - не можу. Невже доведеться таскати цю картку з собою ?
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Суб 21 сер, 2021 15:19
green
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