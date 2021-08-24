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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9711971297139714

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1059
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
215
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
183
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
177
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
287
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
197
Всього голосів : 1059
Повідомлення Додано: Сер 25 сер, 2021 10:23

Re: Альфа-Банк

Отделения Аллы начали принимать э-документы с Дія
https://alfabank.ua/about/press/nova-mo ... -diya-2582
MASolomko
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Повідомлення Додано: Сер 25 сер, 2021 10:39

  MASolomko написав:Отделения Аллы начали принимать э-документы с Дія
https://alfabank.ua/about/press/nova-mo ... -diya-2582

Уже можно взять дистанционно кредит, как в микрофинансовой компании?
wig
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Повідомлень: 4862
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Повідомлення Додано: Сер 25 сер, 2021 10:50

  wig написав:
  MASolomko написав:Отделения Аллы начали принимать э-документы с Дія
https://alfabank.ua/about/press/nova-mo ... -diya-2582

Уже можно взять дистанционно кредит, как в микрофинансовой компании?


ну, там же не идиоты
впрочем, когда будет можно - пропал калабуховский дом :mrgreen: :mrgreen:
cohan
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Повідомлення Додано: Сер 25 сер, 2021 11:03

господа, мы осиротели походу - где наша новая мамка?
IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Сер 25 сер, 2021 11:04

Alfa_Bank

Последнее посещение:Ср 25 авг, 2021 09:42

давайте знакомицца.
не стесняйтесь )

Востаннє редагувалось IMPRINTER в Сер 25 сер, 2021 12:00, всього редагувалось 1 раз.
IMPRINTER
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Свинорил 100 lvl
 
Повідомлень: 38082
З нами з: 06.08.09
Подякував: 217 раз.
Подякували: 6063 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 сер, 2021 11:05

  2XL написав:Оформить мелкому (17 лет) карту в банке нельзя.
Понятно откуда в моно банке 4 миллиона клиентов. Там взрослые карты дают с 14 лет (без лимита конечно). Ещё и до 14 детские. Что значит в ногу со временем.

С 16 лет можно открыть дебетную карту, с 18 лет - хамелеон.
В моно с 16 лет (с 14 лет - 01.09.2021) можно отрыть взрослую без лимита, с 18 лет - с лимитом.
п.с. Детские карты открываются к счетам взрослых клиентов, поэтому в 4 млн активных клиентов не учитываются.
Bosstone
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 сер, 2021 12:07

  IMPRINTER написав:Alfa_Bank

Последнее посещение:Ср 25 авг, 2021 09:42

давайте знакомицца.
не стесняйтесь )



Хамелеончик - новая любимая игрушка... 8)
Аlександр
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 сер, 2021 12:33

Фасткарт перевыпуск платный по сроку будет?
demichh
 
Повідомлень: 2593
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Повідомлення Додано: Сер 25 сер, 2021 13:26

  IMPRINTER написав:Alfa_Bank

Последнее посещение:Ср 25 авг, 2021 09:42

давайте знакомицца.
не стесняйтесь )

https://youtu.be/MGxBzjo57Zk
Мизантрóп
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З нами з: 03.12.14
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