Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 25 сер, 2021 10:23
MASolomko
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Додано: Сер 25 сер, 2021 10:39
Уже можно взять дистанционно кредит, как в микрофинансовой компании?
wig
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Додано: Сер 25 сер, 2021 11:03
господа, мы осиротели походу - где наша новая мамка?
IMPRINTER
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Додано: Сер 25 сер, 2021 11:04
Alfa_Bank Последнее посещение:Ср 25 авг, 2021 09:42 давайте знакомицца. не стесняйтесь )
Востаннє редагувалось
IMPRINTER
в Сер 25 сер, 2021 12:00, всього редагувалось 1 раз.
IMPRINTER
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Свинорил 100 lvl
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Додано: Сер 25 сер, 2021 11:05
2XL написав:
Оформить мелкому (17 лет) карту в банке нельзя.
Понятно откуда в моно банке 4 миллиона клиентов. Там взрослые карты дают с 14 лет (без лимита конечно). Ещё и до 14 детские. Что значит в ногу со временем.
С 16 лет можно открыть дебетную карту, с 18 лет - хамелеон.
В моно с 16 лет (с 14 лет - 01.09.2021) можно отрыть взрослую без лимита, с 18 лет - с лимитом.
п.с. Детские карты открываются к счетам взрослых клиентов, поэтому в 4 млн активных клиентов не учитываются.
Bosstone
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Додано: Сер 25 сер, 2021 12:07
IMPRINTER написав: Alfa_Bank
Последнее посещение:Ср 25 авг, 2021 09:42
давайте знакомицца.
не стесняйтесь )
Хамелеончик - новая любимая игрушка...
Аlександр
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Додано: Сер 25 сер, 2021 12:33
Фасткарт перевыпуск платный по сроку будет?
demichh
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Додано: Сер 25 сер, 2021 13:26
IMPRINTER написав: Alfa_Bank
Последнее посещение:Ср 25 авг, 2021 09:42
давайте знакомицца.
не стесняйтесь )
https://youtu.be/MGxBzjo57Zk
Мизантрóп
Повідомлень: 6079
З нами з: 03.12.14
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Сер 25 сер, 2021 12:59 Tico
Идея Банк
Anonymous » П'ят 05 вер, 2008 15:49
19837
2935362