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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 25 сер, 2021 19:46
Чуял,что спартанец тапера будет))
Спартак так Спартак
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Мизантрóп
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Додано: Сер 25 сер, 2021 19:56
Суперспособности карты Caméléon
Кешбэк за пополнение 1%
(до 500 грн в месяц)
Ребята, кто нибудь тестировал эту фишку. Это получается если я с моно перечислю на хамелион 50000 то получу 500 гр?
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Kawun
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Додано: Сер 25 сер, 2021 20:53
Kawun написав:
Суперспособности карты Caméléon
Кешбэк за пополнение 1%
(до 500 грн в месяц)
Ребята, кто нибудь тестировал эту фишку. Это получается если я с моно перечислю на хамелион 50000 то получу 500 гр?
Не,так не дадут. тестируем уже з месяца.И там 402 грн. чистыми
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Мизантрóп
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Додано: Сер 25 сер, 2021 21:13
Kawun написав:
Суперспособности карты Caméléon
Кешбэк за пополнение 1%
(до 500 грн в месяц)
Ребята, кто нибудь тестировал эту фишку. Это получается если я с моно перечислю на хамелион 50000 то получу 500 гр?
Все получится, но с моно надо тянуть, а не толкать. 500 грн будет начислено бонусами кешью. И есть важный нюанс
Окрім умов, визначених абзацом першим цього пункту Правил, держателям платіжних карток «Caméléon» бонуси не нараховуються, якщо за календарний місяць до кожного розрахункового періоду, вказаного в п. 4.4. Правил, Учасник користувався встановленою на картку «Caméléon» кредитною лінією.
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antey718
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Додано: Сер 25 сер, 2021 21:32
Kawun написав:
то получу 500 гр
та лаана, спокуха, на 4 поллитровки Хортицы хватит
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Amethyst
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Додано: Сер 25 сер, 2021 22:14
Окрім умов, визначених абзацом першим цього пункту Правил, держателям платіжних карток «Caméléon» бонуси не нараховуються, якщо за календарний місяць до кожного розрахункового періоду, вказаного в п. 4.4. Правил, Учасник користувався встановленою на картку «Caméléon» кредитною лінією.
прошу отписаться после 10 сентября тех кто использовал кредитные на Хамелеоне, но тянул п2п на пакетку.
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uaprofi
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Додано: Сер 25 сер, 2021 23:25
Тільки у мене таке: після тапу на іконці "Сенсу" - з'являється фон застосунку, і лише через секунд 10-12 можна ввести код для запуску..? Раніше стартувало за секунду-дві
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AleksD
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Сер 25 сер, 2021 15:42
Ой+
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