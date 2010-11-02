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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9713971497159716

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1059
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
215
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
183
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
177
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
287
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
197
Всього голосів : 1059
Повідомлення Додано: Сер 25 сер, 2021 19:46

Re: Альфа-Банк

Чуял,что спартанец тапера будет))
Спартак так Спартак :lol:
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Сер 25 сер, 2021 19:56

Re: Альфа-Банк

Суперспособности карты Caméléon
Кешбэк за пополнение 1%
(до 500 грн в месяц)

Ребята, кто нибудь тестировал эту фишку. Это получается если я с моно перечислю на хамелион 50000 то получу 500 гр?
Kawun
 
Повідомлень: 7
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Повідомлення Додано: Сер 25 сер, 2021 20:53

  Kawun написав:Суперспособности карты Caméléon
Кешбэк за пополнение 1%
(до 500 грн в месяц)

Ребята, кто нибудь тестировал эту фишку. Это получается если я с моно перечислю на хамелион 50000 то получу 500 гр?

Не,так не дадут. тестируем уже з месяца.И там 402 грн. чистыми
Мизантрóп
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Повідомлень: 6081
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Повідомлення Додано: Сер 25 сер, 2021 21:13

  Kawun написав:Суперспособности карты Caméléon
Кешбэк за пополнение 1%
(до 500 грн в месяц)

Ребята, кто нибудь тестировал эту фишку. Это получается если я с моно перечислю на хамелион 50000 то получу 500 гр?

Все получится, но с моно надо тянуть, а не толкать. 500 грн будет начислено бонусами кешью. И есть важный нюанс
Окрім умов, визначених абзацом першим цього пункту Правил, держателям платіжних карток «Caméléon» бонуси не нараховуються, якщо за календарний місяць до кожного розрахункового періоду, вказаного в п. 4.4. Правил, Учасник користувався встановленою на картку «Caméléon» кредитною лінією.
antey718
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 сер, 2021 21:32

Re: Альфа-Банк

  Kawun написав:то получу 500 гр

та лаана, спокуха, на 4 поллитровки Хортицы хватит
Amethyst
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Повідомлення Додано: Сер 25 сер, 2021 22:14

Окрім умов, визначених абзацом першим цього пункту Правил, держателям платіжних карток «Caméléon» бонуси не нараховуються, якщо за календарний місяць до кожного розрахункового періоду, вказаного в п. 4.4. Правил, Учасник користувався встановленою на картку «Caméléon» кредитною лінією.


прошу отписаться после 10 сентября тех кто использовал кредитные на Хамелеоне, но тянул п2п на пакетку.
uaprofi
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Повідомлення Додано: Сер 25 сер, 2021 23:25

Re: Альфа-Банк

Тільки у мене таке: після тапу на іконці "Сенсу" - з'являється фон застосунку, і лише через секунд 10-12 можна ввести код для запуску..? Раніше стартувало за секунду-дві
AleksD
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