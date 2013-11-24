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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9714971597169717

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1059
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
215
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
183
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
177
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
287
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
197
Всього голосів : 1059
Повідомлення Додано: Чет 26 сер, 2021 11:45

Amethyst А если к примеру 20 хамелеонов оформить на всю семью тёщь, братов, зятьёв, кумов и т.п. То 20 умножаем на 500 а потом умножаем на 12 месяцев....
Kawun
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Повідомлень: 8
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Подякував: 0 раз.
Подякували: 1 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 сер, 2021 13:56

Kawun вроде в сентябре последний месяц бонуса за пополнение...
omb
 
Повідомлень: 3245
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Повідомлення Додано: Чет 26 сер, 2021 14:07

  Kawun написав:Amethyst А если к примеру 20 хамелеонов оформить на всю семью тёщь, братов, зятьёв, кумов и т.п. То 20 умножаем на 500 а потом умножаем на 12 месяцев....

Вариант, я б вааще на весь подЪезд оформил -- 64 хаты )
Но нуна ж со всеми делиться, лаано жена и дети, но кумовья точно шото захотят :).
Ну и акция то не бессконечная, ваащето она до 30 сент была, ну мож продлят :)
Amethyst
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Повідомлення Додано: Чет 26 сер, 2021 14:18

Re: Альфа-Банк

А можно и с дебетки и с хамелеона по 500 с каждой цедить? Или 500 на обе?
malinin007
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Повідомлень: 323
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Повідомлення Додано: Чет 26 сер, 2021 14:27

  malinin007 написав:А можно и с дебетки и с хамелеона по 500 с каждой цедить? Или 500 на обе?

:idea:
Окрім умов, визначених абзацом першим цього пункту Правил, держателям платіжних карток «Caméléon» бонуси не нараховуються, якщо за календарний місяць до кожного розрахункового періоду, вказаного в п. 4.4. Правил, Учасник користувався встановленою на картку «Caméléon» кредитною лінією.
Прораб
 
Повідомлень: 152
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Повідомлення Додано: Чет 26 сер, 2021 15:29

Прораб я ж не за кредитный лимит спрашивал
malinin007
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Повідомлень: 323
З нами з: 26.11.20
Подякував: 76 раз.
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