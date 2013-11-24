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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 26 сер, 2021 11:45
Amethyst А если к примеру 20 хамелеонов оформить на всю семью тёщь, братов, зятьёв, кумов и т.п. То 20 умножаем на 500 а потом умножаем на 12 месяцев....
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Kawun
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Додано: Чет 26 сер, 2021 13:56
Kawun вроде в сентябре последний месяц бонуса за пополнение...
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omb
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Додано: Чет 26 сер, 2021 14:07
Kawun написав:Amethyst
А если к примеру 20 хамелеонов оформить на всю семью тёщь, братов, зятьёв, кумов и т.п. То 20 умножаем на 500 а потом умножаем на 12 месяцев....
Вариант, я б вааще на весь подЪезд оформил -- 64 хаты )
Но нуна ж со всеми делиться, лаано жена и дети, но кумовья точно шото захотят
.
Ну и акция то не бессконечная, ваащето она до 30 сент была, ну мож продлят
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Amethyst
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Додано: Чет 26 сер, 2021 14:18
А можно и с дебетки и с хамелеона по 500 с каждой цедить? Или 500 на обе?
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malinin007
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Додано: Чет 26 сер, 2021 14:27
malinin007 написав:
А можно и с дебетки и с хамелеона по 500 с каждой цедить? Или 500 на обе?
Окрім умов, визначених абзацом першим цього пункту Правил, держателям платіжних карток «Caméléon» бонуси не нараховуються, якщо за календарний місяць до кожного розрахункового періоду, вказаного в п. 4.4. Правил, Учасник користувався встановленою на картку «Caméléon» кредитною лінією.
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Прораб
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Додано: Чет 26 сер, 2021 15:29
Прораб я ж не за кредитный лимит спрашивал
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malinin007
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