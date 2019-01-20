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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 26 сер, 2021 19:40
Kawun написав:
Это получается если я с моно перечислю на хамелион 50000 то получу 500 гр?
А пробовали 50к с моно потянуть?
Не хватало 6к до 50-ти и решил потянуть с моно. Операция то успешная, но спустя 3 минуты звонок из монобанка. Причем спрашивали с пристрастием: "подтверджаете операцию?, расскажите куда перечисляли деньги" и т.п.. И это за какие-то 6 тыс, а если бы 50 было? Даже страшно представить... Наверное бы сразу с вещами на выход
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SergR
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Додано: Чет 26 сер, 2021 19:40
SergR написав: Kawun написав:
Это получается если я с моно перечислю на хамелион 50000 то получу 500 гр?
А пробовали 50к с моно потянуть?
Не хватало 6к до 50-ти и решил потянуть с моно. Операция то успешная, но спустя 3 минуты звонок из монобанка. Причем спрашивали с пристрастием: "подтверджаете операцию?, расскажите куда перечисляли деньги" и т.п.. И это за какие-то 6 тыс, а если бы 50 было? Даже страшно представить... Наверное бы сразу с вещами на выход
Звонят в первый же день,потом понимают.Растолковал,что надо нал,а у Алки он халявный.назад завожу с другой Алки,чтоб не заподозрили
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Додано: Чет 26 сер, 2021 19:48
SergR написав:
А пробовали 50к с моно потянуть?
Мне сказали, что ограничение 20 тысяч в день с Моно на Альфу. И не важно - тянуть или толкать...
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Vorlon
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Додано: Чет 26 сер, 2021 20:05
Vorlon написав: SergR написав:
А пробовали 50к с моно потянуть?
Мне сказали, что ограничение 20 тысяч в день с Моно на Альфу. И не важно - тянуть или толкать...
Збрехали. Я вчора штовхнув 25.
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Кочевник
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Додано: Чет 26 сер, 2021 20:19
Alfa_Bank написав: Кочевник написав:
Вашого наступника представлять вже 25 серня?
Доброго дня. Думаю, вже 23-го.
хмхм
а де нова підтримка
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greenozon
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Додано: Чет 26 сер, 2021 20:26
Проставляється за нову посаду.
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Додано: Чет 26 сер, 2021 20:31
greenozon написав: Alfa_Bank написав: Кочевник написав:
Вашого наступника представлять вже 25 серня?
Доброго дня. Думаю, вже 23-го.
хмхм
а де нова підтримка
Ми вже з 25 в ділі)
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Alfa_Bank
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Додано: Чет 26 сер, 2021 20:36
Кочевник написав:
Проставляється за нову посаду.
Ну, а что ему(ей) еще делать, если никто не задает никаких актуальных вопросов.
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lubopytnaya
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Додано: Чет 26 сер, 2021 20:44
Кочевник написав:
Збрехали. Я вчора штовхнув 25.
Так Моно требует полностью отключить мониторинг аккаунта чтобы снять это ограничение...
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Vorlon
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Додано: Чет 26 сер, 2021 21:02
Vorlon написав: Кочевник написав:
Збрехали. Я вчора штовхнув 25.
Так Моно требует полностью отключить мониторинг аккаунта чтобы снять это ограничение...
Ніяких додаткових дій не робив.
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