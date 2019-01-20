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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9716971797189719>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1059
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
215
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
183
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
177
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
287
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
197
Всього голосів : 1059
Повідомлення Додано: Чет 26 сер, 2021 19:40

Re: Альфа-Банк

  Kawun написав:Это получается если я с моно перечислю на хамелион 50000 то получу 500 гр?

А пробовали 50к с моно потянуть? 8) Не хватало 6к до 50-ти и решил потянуть с моно. Операция то успешная, но спустя 3 минуты звонок из монобанка. Причем спрашивали с пристрастием: "подтверджаете операцию?, расскажите куда перечисляли деньги" и т.п.. И это за какие-то 6 тыс, а если бы 50 было? Даже страшно представить... Наверное бы сразу с вещами на выход :mrgreen:
SergR
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 сер, 2021 19:40

  SergR написав:
  Kawun написав:Это получается если я с моно перечислю на хамелион 50000 то получу 500 гр?

А пробовали 50к с моно потянуть? 8) Не хватало 6к до 50-ти и решил потянуть с моно. Операция то успешная, но спустя 3 минуты звонок из монобанка. Причем спрашивали с пристрастием: "подтверджаете операцию?, расскажите куда перечисляли деньги" и т.п.. И это за какие-то 6 тыс, а если бы 50 было? Даже страшно представить... Наверное бы сразу с вещами на выход :mrgreen:

Звонят в первый же день,потом понимают.Растолковал,что надо нал,а у Алки он халявный.назад завожу с другой Алки,чтоб не заподозрили
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Чет 26 сер, 2021 19:48

  SergR написав:А пробовали 50к с моно потянуть?

Мне сказали, что ограничение 20 тысяч в день с Моно на Альфу. И не важно - тянуть или толкать...
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 сер, 2021 20:05

  Vorlon написав:
  SergR написав:А пробовали 50к с моно потянуть?

Мне сказали, что ограничение 20 тысяч в день с Моно на Альфу. И не важно - тянуть или толкать...

Збрехали. Я вчора штовхнув 25.
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 сер, 2021 20:19

  Alfa_Bank написав:
  Кочевник написав:Вашого наступника представлять вже 25 серня?

Доброго дня. Думаю, вже 23-го.



хмхм
а де нова підтримка
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 сер, 2021 20:26

Re: Альфа-Банк

Проставляється за нову посаду.
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 сер, 2021 20:31

  greenozon написав:
  Alfa_Bank написав:
  Кочевник написав:Вашого наступника представлять вже 25 серня?

Доброго дня. Думаю, вже 23-го.



хмхм
а де нова підтримка

Ми вже з 25 в ділі)
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Чет 26 сер, 2021 20:36

  Кочевник написав:Проставляється за нову посаду.

Ну, а что ему(ей) еще делать, если никто не задает никаких актуальных вопросов.
lubopytnaya
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Повідомлення Додано: Чет 26 сер, 2021 20:44

  Кочевник написав:Збрехали. Я вчора штовхнув 25.

Так Моно требует полностью отключить мониторинг аккаунта чтобы снять это ограничение...
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 сер, 2021 21:02

  Vorlon написав:
  Кочевник написав:Збрехали. Я вчора штовхнув 25.

Так Моно требует полностью отключить мониторинг аккаунта чтобы снять это ограничение...

Ніяких додаткових дій не робив.
Кочевник
 
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