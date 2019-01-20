RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Альфа-Банк

Альфа-Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9716971797189719

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1059
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
215
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
183
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
177
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
287
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
197
Всього голосів : 1059
Повідомлення Додано: Чет 26 сер, 2021 21:05

Тянул в прошлом месяце с Моно на Альфу 20к, больше не давало.
Striker
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2238
З нами з: 15.02.20
Подякував: 1643 раз.
Подякували: 2870 раз.
 
Профіль
21
11
19
  #<1 ... 9716971797189719
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: melkh, pens, solomia і 4 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 4949, 4950, 4951
Модератор » Сер 18 бер, 2009 13:56
49500 6601896
Переглянути останнє повідомлення
Чет 26 сер, 2021 21:06
Incasso
Банк Восток 1 ... 61, 62, 63
IMPRINTER » Нед 20 січ, 2019 21:26
627 470882
Переглянути останнє повідомлення
Чет 26 сер, 2021 15:28
malinin007
Юнекс Банк 1 ... 284, 285, 286
Valeryi » Сер 07 тра, 2008 03:51
2857 185619
Переглянути останнє повідомлення
Чет 26 сер, 2021 15:06
Amethyst

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.