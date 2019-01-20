|
|
|
Альфа-Банк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 26 сер, 2021 21:05
Тянул в прошлом месяце с Моно на Альфу 20к, больше не давало.
п.с. вопрос немного не по теме - кто-то платил за доставку (не наложка) через приложение Нова пошта (Novapay), с грейса не вылечу?
-
Striker
-
-
- Повідомлень: 2238
- З нами з: 15.02.20
- Подякував: 1644 раз.
- Подякували: 2870 раз.
-
- Профіль
-
21
11
19
Додано: Чет 26 сер, 2021 21:29
Кочевник написав: Vorlon написав: Кочевник написав:
Збрехали. Я вчора штовхнув 25.
Так Моно требует полностью отключить мониторинг аккаунта чтобы снять это ограничение...
Ніяких додаткових дій не робив.
Ну так толкнуть с мони можно и больше. А вот потянуть аллой с мони - это же совсем другой коленкор
-
Flamingo
-
1
-
- Повідомлень: 6816
- З нами з: 20.03.15
- Подякував: 108 раз.
- Подякували: 1850 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: Чет 26 сер, 2021 21:35
Striker написав:
Тянул в прошлом месяце с Моно на Альфу 20к, больше не давало.
п.с. вопрос немного не по теме - кто-то платил за доставку (не наложка) через приложение Нова пошта (Novapay), с грейса не вылечу?
Ой не люблю я ихнее приложение. Платите в отделении - там наверняка не вылетите. А через аппку я как-то оплатил и получил мсс 8999. С грейса конечно не вылетите, но на кассе однозначно кошернее будет и мо еще пол прОцента кишмиша капнет
-
Flamingo
-
1
-
- Повідомлень: 6816
- З нами з: 20.03.15
- Подякував: 108 раз.
- Подякували: 1850 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: Чет 26 сер, 2021 21:54
Flamingo написав:
Ну так толкнуть с мони можно и больше. А вот потянуть аллой с мони - это же совсем другой коленкор
А тут зовсім інше стверджують
Vorlon написав: SergR написав:
А пробовали 50к с моно потянуть?
Мне сказали, что ограничение 20 тысяч в день с Моно на Альфу. И не важно - тянуть или толкать...
-
Кочевник
-
-
- Повідомлень: 2003
- З нами з: 16.02.17
- Подякував: 344 раз.
- Подякували: 127 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 26 сер, 2021 22:06
Кочевник написав: Flamingo написав:
Ну так толкнуть с мони можно и больше. А вот потянуть аллой с мони - это же совсем другой коленкор
А тут зовсім інше стверджують
Vorlon написав: SergR написав:
А пробовали 50к с моно потянуть?
Мне сказали, что ограничение 20 тысяч в день с Моно на Альфу. И не важно - тянуть или толкать...
Я в свое время как появился сенс.бонус тоже общался с мониной поддержкой на предмет лимита 20к. Но именно на танучку аллой (потому как в чем сенс на нее толкать). Мне поддержка ответ тила что 20к НА тянучку аллой не подымается. Но толкать можно и больше
-
Flamingo
-
1
-
- Повідомлень: 6816
- З нами з: 20.03.15
- Подякував: 108 раз.
- Подякували: 1850 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: Чет 26 сер, 2021 23:15
У цьому місяці тягнула Аллой з Моні 30 тисяч в один день, але у два заходи 19 і 11. Нічого не відключала. Підтримка теж мені казала про ліміт 20 тисяч, але, як показує практика, можна і більше
-
taya77
-
-
- Повідомлень: 76
- З нами з: 25.10.18
- Подякував: 88 раз.
- Подякували: 6 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 26 сер, 2021 23:21
Flamingo написав: Striker написав:
Тянул в прошлом месяце с Моно на Альфу 20к, больше не давало.
п.с. вопрос немного не по теме - кто-то платил за доставку (не наложка) через приложение Нова пошта (Novapay), с грейса не вылечу?
Ой не люблю я ихнее приложение. Платите в отделении - там наверняка не вылетите. А через аппку я как-то оплатил и получил мсс 8999. С грейса конечно не вылетите, но на кассе однозначно кошернее будет и мо еще пол прОцента кишмиша капнет
4214 будет на кассе, по орехам в исключениях.
-
Mathias
-
-
- Повідомлень: 111
- З нами з: 25.05.16
- Подякував: 11 раз.
- Подякували: 20 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори:
Ірина_, ShtormK, Модератор
|
Схожі теми
|
|49502
|6602604
|
|
|627
|471002
|
|
|2857
|185728
|
|