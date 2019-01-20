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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9717971897199720>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1059
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
215
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
183
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
177
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
287
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
197
Всього голосів : 1059
Повідомлення Додано: Чет 26 сер, 2021 21:05

Тянул в прошлом месяце с Моно на Альфу 20к, больше не давало.

п.с. вопрос немного не по теме - кто-то платил за доставку (не наложка) через приложение Нова пошта (Novapay), с грейса не вылечу?
Striker
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Повідомлення Додано: Чет 26 сер, 2021 21:29

  Кочевник написав:
  Vorlon написав:
  Кочевник написав:Збрехали. Я вчора штовхнув 25.

Так Моно требует полностью отключить мониторинг аккаунта чтобы снять это ограничение...

Ніяких додаткових дій не робив.

Ну так толкнуть с мони можно и больше. А вот потянуть аллой с мони - это же совсем другой коленкор ;)
Flamingo
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Повідомлення Додано: Чет 26 сер, 2021 21:35

  Striker написав:Тянул в прошлом месяце с Моно на Альфу 20к, больше не давало.

п.с. вопрос немного не по теме - кто-то платил за доставку (не наложка) через приложение Нова пошта (Novapay), с грейса не вылечу?

Ой не люблю я ихнее приложение. Платите в отделении - там наверняка не вылетите. А через аппку я как-то оплатил и получил мсс 8999. С грейса конечно не вылетите, но на кассе однозначно кошернее будет и мо еще пол прОцента кишмиша капнет
Flamingo
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Повідомлення Додано: Чет 26 сер, 2021 21:54

  Flamingo написав:Ну так толкнуть с мони можно и больше. А вот потянуть аллой с мони - это же совсем другой коленкор ;)


А тут зовсім інше стверджують

  Vorlon написав:
  SergR написав:А пробовали 50к с моно потянуть?

Мне сказали, что ограничение 20 тысяч в день с Моно на Альфу. И не важно - тянуть или толкать...
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 сер, 2021 22:06

  Кочевник написав:
  Flamingo написав:Ну так толкнуть с мони можно и больше. А вот потянуть аллой с мони - это же совсем другой коленкор ;)


А тут зовсім інше стверджують

  Vorlon написав:
  SergR написав:А пробовали 50к с моно потянуть?

Мне сказали, что ограничение 20 тысяч в день с Моно на Альфу. И не важно - тянуть или толкать...

Я в свое время как появился сенс.бонус тоже общался с мониной поддержкой на предмет лимита 20к. Но именно на танучку аллой (потому как в чем сенс на нее толкать). Мне поддержка ответ тила что 20к НА тянучку аллой не подымается. Но толкать можно и больше
Flamingo
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Повідомлення Додано: Чет 26 сер, 2021 23:15

Re: Альфа-Банк

У цьому місяці тягнула Аллой з Моні 30 тисяч в один день, але у два заходи 19 і 11. Нічого не відключала. Підтримка теж мені казала про ліміт 20 тисяч, але, як показує практика, можна і більше
taya77
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 сер, 2021 23:21

Re: Альфа-Банк

Flamingo написав:
  Striker написав:Тянул в прошлом месяце с Моно на Альфу 20к, больше не давало.

п.с. вопрос немного не по теме - кто-то платил за доставку (не наложка) через приложение Нова пошта (Novapay), с грейса не вылечу?

Ой не люблю я ихнее приложение. Платите в отделении - там наверняка не вылетите. А через аппку я как-то оплатил и получил мсс 8999. С грейса конечно не вылетите, но на кассе однозначно кошернее будет и мо еще пол прОцента кишмиша капнет
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Mathias
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 сер, 2021 04:56

Re: Альфа-Банк

Alfa_Bank, кума оформила кредитного Хамелеона и в чате решила подключить получение ежемесячной выписки по счету — чат послал в отделение. Хотя, до этого почту в профиль Sense внесли и подтвердили + если б получать логин от МАБ, то можно в чате пройти видео-идентификацию.
Так задумано?
MASolomko
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Повідомлення Додано: П'ят 27 сер, 2021 07:33

Всем доброе утро!
С недавнего времени открыл себе дебетную карту в Альфе (пакет Black). Также пользуюсь продуктами "Сберегательный вклад" и "Доходный сейф". С какого из этих счетов выгодней снимать гривну, чтобы не платить комиссию? Или не имеет значения? Может лимиты какие-то есть? Сумма до 50 тыс. грн.
Заранее благодарен!
Anadonta
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 сер, 2021 08:19

  Anadonta написав:Всем доброе утро!
С недавнего времени открыл себе дебетную карту в Альфе (пакет Black). Также пользуюсь продуктами "Сберегательный вклад" и "Доходный сейф". С какого из этих счетов выгодней снимать гривну, чтобы не платить комиссию? Или не имеет значения? Может лимиты какие-то есть? Сумма до 50 тыс. грн.
Заранее благодарен!

Имхо логичнее снимать с карты. Два раза в месяц в кассе без ограничений по сумме (в смысле лимит есть но он очень большой). Плюс достаточно большой лимит на снятие в банкоматах (его можно глянуть в аппке - просто у меня не блек - не знаю сколько там лимит, а у более дешевого вайта к примеру 30000 в мес)
Flamingo
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