То есть с любого из этих депозитных продуктов возвращаю на карту и снимаю в кассе? Карту я так и не получил - она есть только в приложении. Это не будет проблемой?
Честно говоря не скажу. В любом случае вам надо будет не в кассу подойти а вначале к операционисту чтобы она оформила ордер. А карту вы не получили - но она у вас светится как активная или сереньким? В этом случае хз. А чего карту не получили? Мож лучше таки получить?
Flamingo написав:Имхо логичнее снимать с карты. Два раза в месяц в кассе без ограничений по сумме (в смысле лимит есть но он очень большой). Плюс достаточно большой лимит на снятие в банкоматах (его можно глянуть в аппке - просто у меня не блек - не знаю сколько там лимит, а у более дешевого вайта к примеру 30000 в мес)
Тут є місце для роботи "тата". В мене в сенсі показує по блеку 0/30000, але в "Тарифи по пакетам банківських послуг «White», «Black», «Graphite»" https://alfabank.ua/upload/Tarrifs_Whit ... 1581224917 100 000/міс банкомати і 2 безліміти через касу. Тобто "сенс" вводить в оману?