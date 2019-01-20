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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9717971897199720

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1059
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
215
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
183
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
177
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
287
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
197
Всього голосів : 1059
Повідомлення Додано: П'ят 27 сер, 2021 08:31

Flamingo

То есть с любого из этих депозитных продуктов возвращаю на карту и снимаю в кассе? Карту я так и не получил - она есть только в приложении. Это не будет проблемой?
Anadonta
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 сер, 2021 08:37

  Anadonta написав:Flamingo

То есть с любого из этих депозитных продуктов возвращаю на карту и снимаю в кассе? Карту я так и не получил - она есть только в приложении. Это не будет проблемой?

Честно говоря не скажу. В любом случае вам надо будет не в кассу подойти а вначале к операционисту чтобы она оформила ордер. А карту вы не получили - но она у вас светится как активная или сереньким? В этом случае хз.
А чего карту не получили? Мож лучше таки получить?
Flamingo
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Повідомлення Додано: П'ят 27 сер, 2021 09:05

Re: Альфа-Банк

  Flamingo написав:Имхо логичнее снимать с карты. Два раза в месяц в кассе без ограничений по сумме (в смысле лимит есть но он очень большой). Плюс достаточно большой лимит на снятие в банкоматах (его можно глянуть в аппке - просто у меня не блек - не знаю сколько там лимит, а у более дешевого вайта к примеру 30000 в мес)


Тут є місце для роботи "тата". В мене в сенсі показує по блеку 0/30000, але в "Тарифи по пакетам банківських послуг «White», «Black», «Graphite»"
https://alfabank.ua/upload/Tarrifs_Whit ... 1581224917
100 000/міс банкомати і 2 безліміти через касу.
Тобто "сенс" вводить в оману?
Ой+
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Повідомлення Додано: П'ят 27 сер, 2021 09:30

  Flamingo написав:А карту вы не получили - но она у вас светится как активная или сереньким? В этом случае хз.
А чего карту не получили? Мож лучше таки получить?


Спасибо!
Карта вроде активная - пополняю ее и оплаты в сети проходят, но все никак не найду времени забрать. Сегодня попробую получить...
Anadonta
 
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  #<1 ... 9717971897199720
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