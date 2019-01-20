Flamingo
То есть с любого из этих депозитных продуктов возвращаю на карту и снимаю в кассе? Карту я так и не получил - она есть только в приложении. Это не будет проблемой?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 27 сер, 2021 08:31
Flamingo
То есть с любого из этих депозитных продуктов возвращаю на карту и снимаю в кассе? Карту я так и не получил - она есть только в приложении. Это не будет проблемой?
Додано: П'ят 27 сер, 2021 08:37
Честно говоря не скажу. В любом случае вам надо будет не в кассу подойти а вначале к операционисту чтобы она оформила ордер. А карту вы не получили - но она у вас светится как активная или сереньким? В этом случае хз.
А чего карту не получили? Мож лучше таки получить?
Додано: П'ят 27 сер, 2021 09:05
Re: Альфа-Банк
Тут є місце для роботи "тата". В мене в сенсі показує по блеку 0/30000, але в "Тарифи по пакетам банківських послуг «White», «Black», «Graphite»"
100 000/міс банкомати і 2 безліміти через касу.
Тобто "сенс" вводить в оману?
Додано: П'ят 27 сер, 2021 09:30
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