RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Альфа-Банк

Альфа-Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9719972097219722>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1059
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
215
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
183
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
177
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
287
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
197
Всього голосів : 1059
Повідомлення Додано: П'ят 27 сер, 2021 11:54

Re: Альфа-Банк

Такі да! Зробіть ваш суперсенс нормальним, щоби була історія пуш-повідомлень!
Кочевник
 
Повідомлень: 2008
З нами з: 16.02.17
Подякував: 344 раз.
Подякували: 127 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 27 сер, 2021 11:58

  Amethyst написав:ПС. И де мой Хам-он, шо через флудилКу заказывался?! Харе бухать! :lol:

Так уже нарисовались хамоны в сенсах, проверяйте

3 кредитки с кредлимом => Хамон без кредлима.
По остальным - кредлим 10к
mustbe
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5811
З нами з: 27.12.17
Подякував: 116 раз.
Подякували: 646 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 27 сер, 2021 12:11

  mustbe написав:
  Amethyst написав:ПС. И де мой Хам-он, шо через флудилКу заказывался?! Харе бухать! :lol:

Так уже нарисовались хамоны в сенсах, проверяйте

3 кредитки с кредлимом => Хамон без кредлима.
По остальным - кредлим 10к

Ёоо. Токошо пришел Хам-он -- жижитал. Без лимита.
Amethyst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 776
З нами з: 05.05.21
Подякував: 45 раз.
Подякували: 126 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 27 сер, 2021 12:21

  Amethyst написав:
  mustbe написав:
  Amethyst написав:ПС. И де мой Хам-он, шо через флудилКу заказывался?! Харе бухать! :lol:

Так уже нарисовались хамоны в сенсах, проверяйте

3 кредитки с кредлимом => Хамон без кредлима.
По остальным - кредлим 10к

Ёоо. Токошо пришел Хам-он -- жижитал. Без лимита.


В каком разделе искать?
Только с финансовым номером от киевстар её можно оформить?
Kevin
 
Повідомлень: 486
З нами з: 24.09.16
Подякував: 23 раз.
Подякували: 35 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 27 сер, 2021 12:34

  Kevin написав:В каком разделе искать?

этот хамон появился у тех, кто оформлял через тг-чат сенса, у остальных появится 16.09.2021
Bosstone
 
Повідомлень: 1938
З нами з: 21.04.10
Подякував: 688 раз.
Подякували: 238 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 27 сер, 2021 12:37

  Bosstone написав:
  Kevin написав:В каком разделе искать?

этот хамон появился у тех, кто оформлял через тг-чат сенса, у остальных появится 16.09.2021


При наличии 3 кредиток с лимитом, кредитный лимит на данной карте не дадут. Верно?
Kevin
 
Повідомлень: 486
З нами з: 24.09.16
Подякував: 23 раз.
Подякували: 35 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 27 сер, 2021 12:40

  Kevin написав:
  Bosstone написав:
  Kevin написав:В каком разделе искать?

этот хамон появился у тех, кто оформлял через тг-чат сенса, у остальных появится 16.09.2021


При наличии 3 кредиток с лимитом, кредитный лимит на данной карте не дадут. Верно?


Да.
jay2004
 
Повідомлень: 2916
З нами з: 19.02.09
Подякував: 83 раз.
Подякували: 343 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 27 сер, 2021 12:47

  jay2004 написав:Да.


До 16 сентября через чат Сенса данную карту возможно оформить?
Kevin
 
Повідомлень: 486
З нами з: 24.09.16
Подякував: 23 раз.
Подякували: 35 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 27 сер, 2021 12:59

  Kevin написав:
  jay2004 написав:Да.


До 16 сентября через чат Сенса данную карту возможно оформить?


Нет. Нужно было через чат до 24 августа включительно.
jay2004
 
Повідомлень: 2916
З нами з: 19.02.09
Подякував: 83 раз.
Подякували: 343 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 27 сер, 2021 13:09

Re: Альфа-Банк

СЕП сьогодні загуляв?
Кочевник
 
Повідомлень: 2008
З нами з: 16.02.17
Подякував: 344 раз.
Подякували: 127 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 9719972097219722>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: dect13 і 4 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Райффайзен Банк 1 ... 828, 829, 830
Anonymous » Нед 28 лис, 2004 13:30
8294 1985250
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 27 сер, 2021 09:22
nickvp
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 4949, 4950, 4951
Модератор » Сер 18 бер, 2009 13:56
49502 6604039
Переглянути останнє повідомлення
Чет 26 сер, 2021 21:56
Лагуна
Банк Восток 1 ... 61, 62, 63
IMPRINTER » Нед 20 січ, 2019 21:26
627 471239
Переглянути останнє повідомлення
Чет 26 сер, 2021 15:28
malinin007

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (97211)
27.08.2021 14:12
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.