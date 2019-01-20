|
|
|
Альфа-Банк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 27 сер, 2021 11:54
Такі да! Зробіть ваш суперсенс нормальним, щоби була історія пуш-повідомлень!
-
Кочевник
-
-
- Повідомлень: 2008
- З нами з: 16.02.17
- Подякував: 344 раз.
- Подякували: 127 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 27 сер, 2021 11:58
Amethyst написав:
ПС. И де мой Хам-он, шо через флудилКу заказывался?! Харе бухать!
Так уже нарисовались хамоны в сенсах, проверяйте
3 кредитки с кредлимом => Хамон без кредлима.
По остальным - кредлим 10к
-
mustbe
-
-
- Повідомлень: 5811
- З нами з: 27.12.17
- Подякував: 116 раз.
- Подякували: 646 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: П'ят 27 сер, 2021 12:11
mustbe написав: Amethyst написав:
ПС. И де мой Хам-он, шо через флудилКу заказывался?! Харе бухать!
Так уже нарисовались хамоны в сенсах, проверяйте
3 кредитки с кредлимом => Хамон без кредлима.
По остальным - кредлим 10к
Ёоо. Токошо пришел Хам-он -- жижитал. Без лимита.
-
Amethyst
-
-
- Повідомлень: 776
- З нами з: 05.05.21
- Подякував: 45 раз.
- Подякували: 126 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 27 сер, 2021 12:21
Amethyst написав: mustbe написав: Amethyst написав:
ПС. И де мой Хам-он, шо через флудилКу заказывался?! Харе бухать!
Так уже нарисовались хамоны в сенсах, проверяйте
3 кредитки с кредлимом => Хамон без кредлима.
По остальным - кредлим 10к
Ёоо. Токошо пришел Хам-он -- жижитал. Без лимита.
В каком разделе искать?
Только с финансовым номером от киевстар её можно оформить?
-
Kevin
-
-
- Повідомлень: 486
- З нами з: 24.09.16
- Подякував: 23 раз.
- Подякували: 35 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 27 сер, 2021 12:34
Kevin написав:
В каком разделе искать?
этот хамон появился у тех, кто оформлял через тг-чат сенса, у остальных появится 16.09.2021
-
Bosstone
-
-
- Повідомлень: 1938
- З нами з: 21.04.10
- Подякував: 688 раз.
- Подякували: 238 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 27 сер, 2021 12:37
Bosstone написав: Kevin написав:
В каком разделе искать?
этот хамон появился у тех, кто оформлял через тг-чат сенса, у остальных появится 16.09.2021
При наличии 3 кредиток с лимитом, кредитный лимит на данной карте не дадут. Верно?
-
Kevin
-
-
- Повідомлень: 486
- З нами з: 24.09.16
- Подякував: 23 раз.
- Подякували: 35 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 27 сер, 2021 12:40
Kevin написав: Bosstone написав: Kevin написав:
В каком разделе искать?
этот хамон появился у тех, кто оформлял через тг-чат сенса, у остальных появится 16.09.2021
При наличии 3 кредиток с лимитом, кредитный лимит на данной карте не дадут. Верно?
Да.
-
jay2004
-
-
- Повідомлень: 2916
- З нами з: 19.02.09
- Подякував: 83 раз.
- Подякували: 343 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 27 сер, 2021 12:47
jay2004 написав:
Да.
До 16 сентября через чат Сенса данную карту возможно оформить?
-
Kevin
-
-
- Повідомлень: 486
- З нами з: 24.09.16
- Подякував: 23 раз.
- Подякували: 35 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 27 сер, 2021 12:59
Kevin написав: jay2004 написав:
Да.
До 16 сентября через чат Сенса данную карту возможно оформить?
Нет. Нужно было через чат до 24 августа включительно.
-
jay2004
-
-
- Повідомлень: 2916
- З нами з: 19.02.09
- Подякував: 83 раз.
- Подякували: 343 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 27 сер, 2021 13:09
СЕП сьогодні загуляв?
-
Кочевник
-
-
- Повідомлень: 2008
- З нами з: 16.02.17
- Подякував: 344 раз.
- Подякували: 127 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори:
Ірина_, ShtormK, Модератор
|
Схожі теми
|
|8294
|1985250
|
П'ят 27 сер, 2021 09:22
nickvp
|
|49502
|6604040
|
|
|627
|471239
|
|