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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 27 сер, 2021 13:12
Kevin написав:При наличии 3 кредиток с лимитом, кредитный лимит на данной карте не дадут. Верно?
Навіть при наявності 2-х теж декому видали з 0.
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stryzhko
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