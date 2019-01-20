Kevin написав:При наличии 3 кредиток с лимитом, кредитный лимит на данной карте не дадут. Верно?
Навіть при наявності 2-х теж декому видали з 0.
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Додано: П'ят 27 сер, 2021 13:12
Re: Альфа-Банк
Навіть при наявності 2-х теж декому видали з 0.
Додано: П'ят 27 сер, 2021 14:58
Alfa_Bank подскажите такой момент - Закончился срок Платинум Блэк в гривне. Автоматом перевыпустился новый Блэк гривна и доллар. Евро Платинум Блэк остался и срок действия у него дольше чем у новых карт. В отделении сказали, что если я захочу прейти в другой пакет - Вайт или Графит, то евро нужно закрывать, потому что программа не дает оформить другой пакет. Все верно? или в отделении чего то не знают?
Додано: П'ят 27 сер, 2021 15:04
Еще уточните: теперь у вас ДВА пакета, т.е. нуна для 2х пакетов выполнять условия бесплатности? И какие условия: для старого и нового или 2 типа новых?
Додано: П'ят 27 сер, 2021 15:11
теперь бы разобраться, как сделать ее с лимитом?
Ато без лимита она особо и не интересна уважаемому клиенту)
офпред можеть подскзаать? Или мы сами виноваты?)
Востаннє редагувалось Ромасик в П'ят 27 сер, 2021 15:14, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 27 сер, 2021 15:13
Stringer Всі картки/рахунки на старих тарифах при автоматичному перевипуску по строку дії будуть безкоштовно переведені на актуальні тарифи, навіть якщо три картки або більше.
Додано: П'ят 27 сер, 2021 15:20
Стоп. У меня остался Платинум Блэк в евро. Значит теперь он у меня в тарифе Блэк, хотя и не Сигнатур, а Платинум? Верно?
А при переходе на новый пакет, старый нужно закрыть со всеми картами? так?
Додано: П'ят 27 сер, 2021 16:11
Stringer При перевипуску на нові тарифи заявка мала б бути на всі картки, якби ви ними користувались (незалежно від терміну дії). Так як євровою карткою не користувались, то вона не була безкоштовно перевипущена і для зміни пакету її треба буде закривати, щоб не переплачувати
Додано: П'ят 27 сер, 2021 16:20
Stringer Зараз у вас 2 пакета послуг активних виходить. Гривня і долар - Блек, а Євро - Платинум Блек
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