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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9720972197229723>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1059
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
215
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
183
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
177
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
287
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
197
Всього голосів : 1059
Повідомлення Додано: П'ят 27 сер, 2021 13:12

Re: Альфа-Банк

Kevin написав:При наличии 3 кредиток с лимитом, кредитный лимит на данной карте не дадут. Верно?

Навіть при наявності 2-х теж декому видали з 0.
stryzhko
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 сер, 2021 14:58

Alfa_Bank подскажите такой момент - Закончился срок Платинум Блэк в гривне. Автоматом перевыпустился новый Блэк гривна и доллар. Евро Платинум Блэк остался и срок действия у него дольше чем у новых карт. В отделении сказали, что если я захочу прейти в другой пакет - Вайт или Графит, то евро нужно закрывать, потому что программа не дает оформить другой пакет. Все верно? или в отделении чего то не знают?
Stringer
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 сер, 2021 15:04

  Stringer написав:Alfa_Bank подскажите такой момент - Закончился срок Платинум Блэк в гривне. Автоматом перевыпустился новый Блэк гривна и доллар. Евро Платинум Блэк остался и срок действия у него дольше чем у новых карт. В отделении сказали, что если я захочу прейти в другой пакет - Вайт или Графит, то евро нужно закрывать, потому что программа не дает оформить другой пакет. Все верно? или в отделении чего то не знают?

Еще уточните: теперь у вас ДВА пакета, т.е. нуна для 2х пакетов выполнять условия бесплатности? И какие условия: для старого и нового или 2 типа новых?
Amethyst
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Повідомлення Додано: П'ят 27 сер, 2021 15:11

  mustbe написав:
  Amethyst написав:ПС. И де мой Хам-он, шо через флудилКу заказывался?! Харе бухать! :lol:

Так уже нарисовались хамоны в сенсах, проверяйте

3 кредитки с кредлимом => Хамон без кредлима.
По остальным - кредлим 10к

теперь бы разобраться, как сделать ее с лимитом?
Ато без лимита она особо и не интересна уважаемому клиенту)
офпред можеть подскзаать? Или мы сами виноваты?)
Востаннє редагувалось Ромасик в П'ят 27 сер, 2021 15:14, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 27 сер, 2021 15:13

Stringer Всі картки/рахунки на старих тарифах при автоматичному перевипуску по строку дії будуть безкоштовно переведені на актуальні тарифи, навіть якщо три картки або більше.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: П'ят 27 сер, 2021 15:20

  Alfa_Bank написав:Stringer Всі картки/рахунки на старих тарифах при автоматичному перевипуску по строку дії будуть безкоштовно переведені на актуальні тарифи, навіть якщо три картки або більше.

Стоп. У меня остался Платинум Блэк в евро. Значит теперь он у меня в тарифе Блэк, хотя и не Сигнатур, а Платинум? Верно?
А при переходе на новый пакет, старый нужно закрыть со всеми картами? так?
Stringer
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 сер, 2021 16:11

Stringer При перевипуску на нові тарифи заявка мала б бути на всі картки, якби ви ними користувались (незалежно від терміну дії). Так як євровою карткою не користувались, то вона не була безкоштовно перевипущена і для зміни пакету її треба буде закривати, щоб не переплачувати
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: П'ят 27 сер, 2021 16:20

Stringer Зараз у вас 2 пакета послуг активних виходить. Гривня і долар - Блек, а Євро - Платинум Блек
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: П'ят 27 сер, 2021 20:37

Знакомой только что дали 30 тысяч на Хамелеон при имеющихся 4 кредитках. Очень была довольна как с ней общались 8)

Я тоже замер в ожидании 1 октября :D
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 сер, 2021 20:41

  Vorlon написав:Знакомой только что дали 30 тысяч на Хамелеон при имеющихся 4 кредитках. Очень была довольна как с ней общались 8)

Я тоже замер в ожидании 1 октября :D

так у меня ток в Альфе 3 кредитки.
Вот думаю уламать ПерсМена на перенос лимита с Максимки
Amethyst
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