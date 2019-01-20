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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 27 сер, 2021 20:44
Amethyst написав:
Вот думаю уламать ПерсМена на перенос лимита с Максимки
Я так понял, что это невозможно?
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П'ят 27 сер, 2021 09:22
nickvp
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