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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 27 сер, 2021 20:44
Amethyst написав:
Вот думаю уламать ПерсМена на перенос лимита с Максимки
Я так понял, что это невозможно?
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Vorlon
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Додано: П'ят 27 сер, 2021 21:35
Vorlon написав: Amethyst написав:
Вот думаю уламать ПерсМена на перенос лимита с Максимки
Я так понял, что это невозможно?
Ну нужен повторный скоринг (
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Amethyst
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Додано: П'ят 27 сер, 2021 22:01
Vorlon написав:
Знакомой только что дали 30 тысяч на Хамелеон при имеющихся 4 кредитках. Очень была довольна как с ней общались
Я тоже замер в ожидании 1 октября
4 кредитки в Альфа Банке?
Если это верно, то в Альфа Банке допускается 5 кредиток с лимитом?
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Kevin
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Додано: П'ят 27 сер, 2021 22:58
wig написав:
Так, обещали с 16-го сентября?
И нафига мне РД 16 сентября?
Kevin написав:
4 кредитки в Альфа Банке?
Нет, конечно. В других банках: Приват, Укргаз, Моно, ПУМБ.
Для Альфы это был новый клиент
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Vorlon
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Додано: Суб 28 сер, 2021 04:47
Kevin написав:
Если это верно, то в Альфа Банке допускается 5 кредиток с лимитом?
Поддержка в чате мне писала, что можно иметь 3 кредитные карты (кредитная карта с 0-ым лимитом не в счёт).
Далее здесь на форуме писали, что ко-бренд кредитка "Выгода" не входит в число этих трёх — уже 4 кредитки. И 5-ым будет кредитный продукт — кредит наличными.
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MASolomko
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nickvp
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