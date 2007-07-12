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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9721972297239724>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1059
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
215
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
183
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
177
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
287
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
197
Всього голосів : 1059
Повідомлення Додано: П'ят 27 сер, 2021 20:44

  Amethyst написав:Вот думаю уламать ПерсМена на перенос лимита с Максимки

Я так понял, что это невозможно?
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 сер, 2021 21:35

  Vorlon написав:
  Amethyst написав:Вот думаю уламать ПерсМена на перенос лимита с Максимки

Я так понял, что это невозможно?

Ну нужен повторный скоринг (
Amethyst
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Повідомлення Додано: П'ят 27 сер, 2021 21:47

  Vorlon написав:Я тоже замер в ожидании 1 октября :D

Так, обещали с 16-го сентября?
wig
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Повідомлення Додано: П'ят 27 сер, 2021 22:01

  Vorlon написав:Знакомой только что дали 30 тысяч на Хамелеон при имеющихся 4 кредитках. Очень была довольна как с ней общались 8)

Я тоже замер в ожидании 1 октября :D


4 кредитки в Альфа Банке?
Если это верно, то в Альфа Банке допускается 5 кредиток с лимитом?
Kevin
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 сер, 2021 22:58

  wig написав:Так, обещали с 16-го сентября?

И нафига мне РД 16 сентября? :lol:

  Kevin написав:4 кредитки в Альфа Банке?

Нет, конечно. В других банках: Приват, Укргаз, Моно, ПУМБ.
Для Альфы это был новый клиент :)
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 сер, 2021 04:47

Re: Альфа-Банк

  Kevin написав:Если это верно, то в Альфа Банке допускается 5 кредиток с лимитом?
Поддержка в чате мне писала, что можно иметь 3 кредитные карты (кредитная карта с 0-ым лимитом не в счёт).

Далее здесь на форуме писали, что ко-бренд кредитка "Выгода" не входит в число этих трёх — уже 4 кредитки. И 5-ым будет кредитный продукт — кредит наличными.
MASolomko
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Повідомлення Додано: Суб 28 сер, 2021 08:09

  Vorlon написав: Укргаз

чем примечательна эта карта? стоит брать?
(можно в профильной ветке)
Bosstone
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 сер, 2021 10:01

Re: Альфа-Банк

У всех пропали из Сенса блокировки пятничных покупок по картам?
Kevin
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 сер, 2021 10:12

Ну норм, значит ушли на проводку. Ждите запись в Выписке МАБа
Amethyst
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Повідомлення Додано: Суб 28 сер, 2021 10:35

Re: Альфа-Банк

Amethyst написав:
  Vorlon написав:Знакомой только что дали 30 тысяч на Хамелеон при имеющихся 4 кредитках. Очень была довольна как с ней общались 8)

Я тоже замер в ожидании 1 октября :D

так у меня ток в Альфе 3 кредитки.
Вот думаю уламать ПерсМена на перенос лимита с Максимки
У меня в Альфе 3 кредитки, и сказали, что можно и четвертую
Faceless
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