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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9721972297239724

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1059
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
215
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
183
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
177
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
287
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
197
Всього голосів : 1059
Повідомлення Додано: Суб 28 сер, 2021 10:43

Платёж со счёта на счёт идёт уже 1час 50минут.. :(
Asdушный
 
Повідомлень: 235
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Подякував: 45 раз.
Подякували: 20 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 сер, 2021 10:54

Re: Альфа-Банк

Faceless, чат/контакт-центр/отделение?
MASolomko
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Повідомлень: 3620
З нами з: 08.03.18
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Подякували: 653 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 сер, 2021 11:04

Re: Альфа-Банк

MASolomko написав:Faceless, чат/контакт-центр/отделение?
Знакомства изнутри
Faceless
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Повідомлень: 29853
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Повідомлення Додано: Суб 28 сер, 2021 11:10

Re: Альфа-Банк

Faceless написав:У меня в Альфе 3 кредитки, и сказали, что можно и четвертую

З лімітом? Щось поки таких тут не зустрічалося. Усім видали четверту з 0 наче.
stryzhko
 
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