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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 28 сер, 2021 10:43
Платёж со счёта на счёт идёт уже 1час 50минут..
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Asdушный
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Додано: Суб 28 сер, 2021 10:54
Faceless, чат/контакт-центр/отделение?
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MASolomko
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Додано: Суб 28 сер, 2021 11:04
MASolomko написав:Faceless, чат/контакт-центр/отделение?
Знакомства изнутри
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Faceless
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Додано: Суб 28 сер, 2021 11:10
Faceless написав:У меня в Альфе 3 кредитки, и сказали, что можно и четвертую
З лімітом? Щось поки таких тут не зустрічалося. Усім видали четверту з 0 наче.
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stryzhko
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