|
|
|
Альфа-Банк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 28 сер, 2021 10:43
Платёж со счёта на счёт идёт уже 1час 50минут..
-
Asdушный
-
-
- Повідомлень: 236
- З нами з: 03.12.09
- Подякував: 45 раз.
- Подякували: 20 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 28 сер, 2021 10:54
Faceless, чат/контакт-центр/отделение?
-
MASolomko
-
-
- Повідомлень: 3620
- З нами з: 08.03.18
- Подякував: 431 раз.
- Подякували: 653 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Суб 28 сер, 2021 11:04
MASolomko написав:Faceless, чат/контакт-центр/отделение?
Знакомства изнутри
-
Faceless
-
- Модератор
-
- Повідомлень: 29853
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1264 раз.
- Подякували: 7227 раз.
-
- Профіль
-
7
2
3
Додано: Суб 28 сер, 2021 11:10
Faceless написав:У меня в Альфе 3 кредитки, и сказали, что можно и четвертую
З лімітом? Щось поки таких тут не зустрічалося. Усім видали четверту з 0 наче.
-
stryzhko
-
-
- Повідомлень: 1718
- З нами з: 04.10.16
- Подякував: 390 раз.
- Подякували: 372 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 28 сер, 2021 11:43
Господа, подскажите, если транзакция прошла как перевод/снятие наличных по кредитке ("хороший" Добробут поставил терминалы для оплаты услуг вместо кассиров, но забыл предупредить, что оплата пройдет как перевод денежных средств), теперь без вариантов, только всю сумму по кредитке гасить? Если погашу сумму в грейсе + сверху сумму по наличным операциям, ничего не даст? Рассрочки тоже нужно полностью погасить?
Спасибо!
-
DjPavel
-
- Фундаментальний експерт
-
- Повідомлень: 1479
- З нами з: 06.07.08
- Подякував: 1084 раз.
- Подякували: 319 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 28 сер, 2021 11:57
DjPavel написав:
Господа, подскажите, если транзакция прошла как перевод/снятие наличных по кредитке ("хороший" Добробут поставил терминалы для оплаты услуг вместо кассиров, но забыл предупредить, что оплата пройдет как перевод денежных средств), теперь без вариантов, только всю сумму по кредитке гасить? Если погашу сумму в грейсе + сверху сумму по наличным операциям, ничего не даст? Рассрочки тоже нужно полностью погасить?
Спасибо!
рассрочки как раз не нужно, это не ПУМБ, а сумму всю, да
(тут как в мультике про Золотую антилопу - "откуда я знаю какие из монет в сундуке - твои?" - откуда знаю на что пошло пополнение, загас нала или просто уменьшение долга)
-
cohan
-
-
- Повідомлень: 2426
- З нами з: 27.09.19
- Подякував: 81 раз.
- Подякували: 183 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 28 сер, 2021 12:08
cohan написав: DjPavel написав:
Господа, подскажите, если транзакция прошла как перевод/снятие наличных по кредитке ("хороший" Добробут поставил терминалы для оплаты услуг вместо кассиров, но забыл предупредить, что оплата пройдет как перевод денежных средств), теперь без вариантов, только всю сумму по кредитке гасить? Если погашу сумму в грейсе + сверху сумму по наличным операциям, ничего не даст? Рассрочки тоже нужно полностью погасить?
Спасибо!
рассрочки как раз не нужно, это не ПУМБ, а сумму всю, да
(тут как в мультике про Золотую антилопу - "откуда я знаю какие из монет в сундуке - твои?" - откуда знаю на что пошло пополнение, загас нала или просто уменьшение долга)
Понятно, спасибо. Жаль, у меня там сумма немаленькая скопилась ) Но процент же будет насчитываться только на сумму транзакции, которая вылетела верно? Т.е. если погашу всю сумму по грейсу, то попаду на 36% годовых (или сколько там), по сумме транзакции
-
DjPavel
-
- Фундаментальний експерт
-
- Повідомлень: 1479
- З нами з: 06.07.08
- Подякував: 1084 раз.
- Подякували: 319 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 28 сер, 2021 12:09
DjPavel написав:Господа, подскажите, если транзакция прошла как перевод/снятие наличных по кредитке ("хороший" Добробут поставил терминалы для оплаты услуг вместо кассиров, но забыл предупредить, что оплата пройдет как перевод денежных средств), теперь без вариантов, только всю сумму по кредитке гасить?
А можна й не гасити, якщо кошти, для виходу карти в 0(без розстрочок) принесуть більший прибуток, ніж нараховані відсотки з тії суми, що заплатили в Добробуді.
-
stryzhko
-
-
- Повідомлень: 1718
- З нами з: 04.10.16
- Подякував: 390 раз.
- Подякували: 372 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 28 сер, 2021 13:04
Amethyst написав:
ну прално, кредиток и так уже три, поэтому Хам-он юзается как дебетка, и только
В чому сенс використовувати хамелеона як дебетку?
-
V2
-
4
-
- Повідомлень: 7161
- З нами з: 03.07.09
- Подякував: 265 раз.
- Подякували: 1208 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: Суб 28 сер, 2021 13:12
Рабочая, блинн, суббота - перевод был 4 часа назад, баланс до сих пор пустой.
Горячка только что ответила - в течении часа обновим..
-
Asdушный
-
-
- Повідомлень: 236
- З нами з: 03.12.09
- Подякував: 45 раз.
- Подякували: 20 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: bakis
, makor06
, ramaz
і 5 гостей
Модератори:
Ірина_, ShtormK, Модератор
|
Схожі теми
|
|448
|138806
|
|
|633
|472000
|
|
|599
|188029
|
|