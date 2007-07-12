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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9722972397249725>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1059
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
215
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
183
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
177
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
287
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
197
Всього голосів : 1059
Повідомлення Додано: Суб 28 сер, 2021 10:43

Платёж со счёта на счёт идёт уже 1час 50минут.. :(
Asdушный
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 сер, 2021 10:54

Re: Альфа-Банк

Faceless, чат/контакт-центр/отделение?
MASolomko
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Повідомлення Додано: Суб 28 сер, 2021 11:04

Re: Альфа-Банк

MASolomko написав:Faceless, чат/контакт-центр/отделение?
Знакомства изнутри
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 28 сер, 2021 11:10

Re: Альфа-Банк

Faceless написав:У меня в Альфе 3 кредитки, и сказали, что можно и четвертую

З лімітом? Щось поки таких тут не зустрічалося. Усім видали четверту з 0 наче.
stryzhko
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 сер, 2021 11:43

Re: Альфа-Банк

Господа, подскажите, если транзакция прошла как перевод/снятие наличных по кредитке ("хороший" Добробут поставил терминалы для оплаты услуг вместо кассиров, но забыл предупредить, что оплата пройдет как перевод денежных средств), теперь без вариантов, только всю сумму по кредитке гасить? Если погашу сумму в грейсе + сверху сумму по наличным операциям, ничего не даст? Рассрочки тоже нужно полностью погасить?
Спасибо!
DjPavel
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Повідомлення Додано: Суб 28 сер, 2021 11:57

  DjPavel написав:Господа, подскажите, если транзакция прошла как перевод/снятие наличных по кредитке ("хороший" Добробут поставил терминалы для оплаты услуг вместо кассиров, но забыл предупредить, что оплата пройдет как перевод денежных средств), теперь без вариантов, только всю сумму по кредитке гасить? Если погашу сумму в грейсе + сверху сумму по наличным операциям, ничего не даст? Рассрочки тоже нужно полностью погасить?
Спасибо!


рассрочки как раз не нужно, это не ПУМБ, а сумму всю, да
(тут как в мультике про Золотую антилопу - "откуда я знаю какие из монет в сундуке - твои?" - откуда знаю на что пошло пополнение, загас нала или просто уменьшение долга)
cohan
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Повідомлення Додано: Суб 28 сер, 2021 12:08

  cohan написав:
  DjPavel написав:Господа, подскажите, если транзакция прошла как перевод/снятие наличных по кредитке ("хороший" Добробут поставил терминалы для оплаты услуг вместо кассиров, но забыл предупредить, что оплата пройдет как перевод денежных средств), теперь без вариантов, только всю сумму по кредитке гасить? Если погашу сумму в грейсе + сверху сумму по наличным операциям, ничего не даст? Рассрочки тоже нужно полностью погасить?
Спасибо!


рассрочки как раз не нужно, это не ПУМБ, а сумму всю, да
(тут как в мультике про Золотую антилопу - "откуда я знаю какие из монет в сундуке - твои?" - откуда знаю на что пошло пополнение, загас нала или просто уменьшение долга)

Понятно, спасибо. Жаль, у меня там сумма немаленькая скопилась ) Но процент же будет насчитываться только на сумму транзакции, которая вылетела верно? Т.е. если погашу всю сумму по грейсу, то попаду на 36% годовых (или сколько там), по сумме транзакции
DjPavel
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Повідомлення Додано: Суб 28 сер, 2021 12:09

Re: Альфа-Банк

DjPavel написав:Господа, подскажите, если транзакция прошла как перевод/снятие наличных по кредитке ("хороший" Добробут поставил терминалы для оплаты услуг вместо кассиров, но забыл предупредить, что оплата пройдет как перевод денежных средств), теперь без вариантов, только всю сумму по кредитке гасить?

А можна й не гасити, якщо кошти, для виходу карти в 0(без розстрочок) принесуть більший прибуток, ніж нараховані відсотки з тії суми, що заплатили в Добробуді.
stryzhko
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 сер, 2021 13:04

Re: Альфа-Банк

  Amethyst написав:ну прално, кредиток и так уже три, поэтому Хам-он юзается как дебетка, и только


В чому сенс використовувати хамелеона як дебетку?
V2
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Повідомлення Додано: Суб 28 сер, 2021 13:12

Рабочая, блинн, суббота - перевод был 4 часа назад, баланс до сих пор пустой.
Горячка только что ответила - в течении часа обновим.. :)
Asdушный
 
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