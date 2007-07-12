RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Альфа-Банк

Альфа-Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9722972397249725

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1059
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
215
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
183
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
177
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
287
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
197
Всього голосів : 1059
Повідомлення Додано: Суб 28 сер, 2021 13:15

Re: Альфа-Банк

  Faceless написав:У меня в Альфе 3 кредитки


Максімка, Еко і ...?
V2
4
 
Повідомлень: 7161
З нами з: 03.07.09
Подякував: 265 раз.
Подякували: 1208 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Суб 28 сер, 2021 13:34

господа, а у кого-то есть прецеденты открытия нулевого ящура ?

на лиц младше 18 (старше 16), а также старше 63 - получилось открыть или нет?
IMPRINTER
Аватар користувача
2
1

Свинорил 100 lvl
 
Повідомлень: 38085
З нами з: 06.08.09
Подякував: 217 раз.
Подякували: 6063 раз.
 
Профіль
9
5
2
Повідомлення Додано: Суб 28 сер, 2021 13:42

  IMPRINTER написав:господа, а у кого-то есть прецеденты открытия нулевого ящура ?

на лиц младше 18 (старше 16), а также старше 63 - получилось открыть или нет?


64 года (1957 г.р.) - кредитный лимит 2к грн. Открыто вчера.
jay2004
 
Повідомлень: 2918
З нами з: 19.02.09
Подякував: 83 раз.
Подякували: 345 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 9722972397249725
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: bakis, Google Feedfetcher, ramaz і 4 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Банк Січ 1 ... 43, 44, 45
Модератор » Нед 24 лис, 2013 00:05
448 138806
Переглянути останнє повідомлення
Суб 28 сер, 2021 13:24
flysoulfly
Банк Восток 1 ... 62, 63, 64
IMPRINTER » Нед 20 січ, 2019 21:26
633 472000
Переглянути останнє повідомлення
Суб 28 сер, 2021 11:45
malinin007
Банк Інвестицій і Заощаджень 1 ... 58, 59, 60
zvir » Чет 12 лип, 2007 09:06
599 188029
Переглянути останнє повідомлення
Суб 28 сер, 2021 06:54
darmet

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (97243)
28.08.2021 14:42
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.