|
|
|
Альфа-Банк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 28 сер, 2021 13:15
Faceless написав:
У меня в Альфе 3 кредитки
Максімка, Еко і ...?
-
V2
-
4
-
- Повідомлень: 7161
- З нами з: 03.07.09
- Подякував: 265 раз.
- Подякували: 1208 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: Суб 28 сер, 2021 13:34
господа, а у кого-то есть прецеденты открытия нулевого ящура ?
на лиц младше 18 (старше 16), а также старше 63 - получилось открыть или нет?
-
IMPRINTER
-
2
1
- Свинорил 100 lvl
-
- Повідомлень: 38085
- З нами з: 06.08.09
- Подякував: 217 раз.
- Подякували: 6063 раз.
-
- Профіль
-
9
5
2
Додано: Суб 28 сер, 2021 13:42
IMPRINTER написав:
господа, а у кого-то есть прецеденты открытия нулевого ящура ?
на лиц младше 18 (старше 16), а также старше 63 - получилось открыть или нет?
64 года (1957 г.р.) - кредитный лимит 2к грн. Открыто вчера.
-
jay2004
-
-
- Повідомлень: 2918
- З нами з: 19.02.09
- Подякував: 83 раз.
- Подякували: 345 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: bakis
, Google Feedfetcher, ramaz
і 4 гостей
Модератори:
Ірина_, ShtormK, Модератор
|
Схожі теми
|
|448
|138806
|
|
|633
|472000
|
|
|599
|188029
|
|