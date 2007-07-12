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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 28 сер, 2021 13:15
Faceless написав:
У меня в Альфе 3 кредитки
Максімка, Еко і ...?
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Додано: Суб 28 сер, 2021 13:34
господа, а у кого-то есть прецеденты открытия нулевого ящура ?
на лиц младше 18 (старше 16), а также старше 63 - получилось открыть или нет?
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Додано: Суб 28 сер, 2021 13:42
IMPRINTER написав:
господа, а у кого-то есть прецеденты открытия нулевого ящура ?
на лиц младше 18 (старше 16), а также старше 63 - получилось открыть или нет?
64 года (1957 г.р.) - кредитный лимит 2к грн. Открыто вчера.
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Додано: Суб 28 сер, 2021 13:53
IMPRINTER написав:
господа, а у кого-то есть прецеденты открытия нулевого ящура ?
на лиц младше 18 (старше 16), а также старше 63 - получилось открыть или нет?
А на сайте у них в файле Інформація про істотні характеристики послуги з надання споживчого кредиту за продуктом Кредитна картка «Сaméléon»
указано следующее:
10 Цільова група клієнтів
Фізичні особи – резиденти України віком від 18 до 70 років
, які є платоспроможними відповідно до вимог банку
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Додано: Суб 28 сер, 2021 13:54
Alfa_Bank написав:Stringer
Зараз у вас 2 пакета послуг активних виходить. Гривня і долар - Блек, а Євро - Платинум Блек
И что это значит? Какие условия я должен буду выполнять, для бесплатности этих пакетов? Как для Блэк или Платинум Блэк? Или по каждому пакету?
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Додано: Суб 28 сер, 2021 13:56
Stringer написав: Alfa_Bank написав:Stringer
Зараз у вас 2 пакета послуг активних виходить. Гривня і долар - Блек, а Євро - Платинум Блек
И что это значит? Какие условия я должен буду выполнять, для бесплатности этих пакетов? Как для Блэк или Платинум Блэк? Или по каждому пакету?
Плата и условия бесплатного пользования принимаются более дорогого пакета
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Додано: Суб 28 сер, 2021 14:24
Stringer написав: Alfa_Bank написав:Stringer
Зараз у вас 2 пакета послуг активних виходить. Гривня і долар - Блек, а Євро - Платинум Блек
И что это значит? Какие условия я должен буду выполнять, для бесплатности этих пакетов? Как для Блэк или Платинум Блэк? Или по каждому пакету?
Якщо у вас єврова картка неактивована, то умови треба виконувати тільки по пакету Блек. Але якщо картка євро активна, то треба буде виконувати умови по обом пакетам
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Додано: Суб 28 сер, 2021 14:25
jay2004 написав: IMPRINTER написав:
господа, а у кого-то есть прецеденты открытия нулевого ящура ?
на лиц младше 18 (старше 16), а также старше 63 - получилось открыть или нет?
64 года (1957 г.р.) - кредитный лимит 2к грн. Открыто вчера.
Юлия писала, что ящера выдают от 18 до 63 ... независимо дебетный или кредитный ...Alfa_Bank
прошу внести ясность ... какие все-таки возрастные ограничения на ящера как кредитного и дебетного
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Додано: Суб 28 сер, 2021 15:12
IMPRINTER Для картки Cameleon — вік від 18 до 70 років
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Alfa_Bank
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Додано: Суб 28 сер, 2021 15:15
Alfa_Bank написав:IMPRINTER
Для картки Cameleon — вік від 18 до 70 років
Тем, кто карту открыл до 70 лет, после 70 лет можно её использовать как дебетовую?
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