Додано: Суб 28 сер, 2021 16:14

Alfa_Bank написав: IMPRINTER Для картки Cameleon — вік від 18 до 70 років Для картки Cameleon — вік від 18 до 70 років

Срамота !

спасибо за 3-ю версию...(1 версия была от от кол-центра, что для дебетных Хамелеонов - ограничений по возрасту нет - хоть сперматозоиду хоть разложившимуся трупу).итого имеем:Пока подтвердилось эмпирическим путем только что:- нельзя если есть 16, но нет 18;- можно если есть 18, но нет 21 (другие кредитки были с 21);- можно старше 63.Осталось проверить только можно или нельзя старше 70.Но скорей всего таки последняя версия (от 18 до 70) верна ... и моя мама, верный клитент, которая в банке 10 лет уже обслуживается, имеет в нем пенсионную карту не может рассчитывать даже на дебетного Хамелеона !16.09.2021 попробуем подать заявку, но скорей всего Альфа-Банк своего верного клиента отправит на 3 буквы. Можно как-то вашим разработчикам объяснить, что возрастной лимит на дебетовую карту - это нонсенс? Обращаю внимание - кредитного с нулевым лимитом Хамелеона нет, есть именно дебетный Хамелеон - по нему потом лимит увеличить на сумму отличнуую от нуля нельзя - это чистая дебетка, - а введение возрастных ограничений по дебетной карте для любого совершеннолетнего лица - это дискриминация - на лицо нарушение Конституции и норм ООН.Одумайтесь !