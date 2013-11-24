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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9723972497259726

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1059
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
215
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
183
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
177
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
287
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
197
Всього голосів : 1059
Повідомлення Додано: Суб 28 сер, 2021 15:58

Re: Альфа-Банк

  IMPRINTER написав:господа, а у кого-то есть прецеденты открытия нулевого ящура ?
Мне открыли.
В августе закрыл Максимум, оставив RED. И это никак не повлияло получить хоть какой-то лимит на ящера :(
MASolomko
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Повідомлення Додано: Суб 28 сер, 2021 16:14

  Alfa_Bank написав:IMPRINTER Для картки Cameleon — вік від 18 до 70 років


спасибо за 3-ю версию :D ...
(1 версия была от от кол-центра, что для дебетных Хамелеонов - ограничений по возрасту нет - хоть сперматозоиду хоть разложившимуся трупу).

итого имеем:

Пока подтвердилось эмпирическим путем только что:
- нельзя если есть 16, но нет 18;
- можно если есть 18, но нет 21 (другие кредитки были с 21);
- можно старше 63.

Осталось проверить только можно или нельзя старше 70.

Но скорей всего таки последняя версия (от 18 до 70) верна ... и моя мама, верный клитент, которая в банке 10 лет уже обслуживается, имеет в нем пенсионную карту не может рассчитывать даже на дебетного Хамелеона ! Срамота ! 16.09.2021 попробуем подать заявку, но скорей всего Альфа-Банк своего верного клиента отправит на 3 буквы. Можно как-то вашим разработчикам объяснить, что возрастной лимит на дебетовую карту - это нонсенс? Обращаю внимание - кредитного с нулевым лимитом Хамелеона нет, есть именно дебетный Хамелеон - по нему потом лимит увеличить на сумму отличнуую от нуля нельзя - это чистая дебетка, - а введение возрастных ограничений по дебетной карте для любого совершеннолетнего лица - это дискриминация - на лицо нарушение Конституции и норм ООН.

Одумайтесь !
elderly lives metter
Востаннє редагувалось IMPRINTER в Суб 28 сер, 2021 17:02, всього редагувалось 10 разів.
IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Суб 28 сер, 2021 16:18

  MASolomko написав:
  IMPRINTER написав:господа, а у кого-то есть прецеденты открытия нулевого ящура ?
Мне открыли.
В августе закрыл Максимум, оставив RED. И это никак не повлияло получить хоть какой-то лимит на ящера :(

Ну вот я тоже раздумывал насчёт закрытия максимки, но решил не рисковать.
Bosstone
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 сер, 2021 16:27

  ramaz написав:10 Цільова група клієнтів
Фізичні особи – резиденти України віком від 18 до 70 років, які є платоспроможними відповідно до вимог банку


на заборе тоже много что написано )))
и для дебетовой карты уровень платежеспособности клиента не влияет.

как показала впрактика - верить тому что написано и/или сказано нельзя. Пока лично не проверишь, - это еще только версия, а не факт.
IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Суб 28 сер, 2021 19:43

Re: Альфа-Банк

  IMPRINTER написав:кредитного с нулевым лимитом Хамелеона нет
Есть :)
Вот мне её и оформили.

В самих тарифах размер стартового лимита указывается от 0 грн (если взять RED, то там от 500 грн).

При установке нулевого лимита Альфа ещё и потролит )))
https://t.me/alfa_chat_ua/34752 :mrgreen:
MASolomko
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Повідомлення Додано: Суб 28 сер, 2021 20:26

  DjPavel написав:транзакция прошла как перевод/снятие наличных по кредитке ("хороший" Добробут поставил терминалы для оплаты услуг вместо кассиров, но забыл предупредить, что оплата пройдет как перевод денежных средств)

А что это за сеть? И не нарушает ли она ничего? Почему не жаловаться, что вместо эквайринга там непонятно что и нарушаются права потребителя?
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Повідомлення Додано: Суб 28 сер, 2021 20:36

Доставка пластика РедКарты на новую почту бесплатна?
novichok
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