Мне открыли.
В августе закрыл Максимум, оставив RED. И это никак не повлияло получить хоть какой-то лимит на ящера
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Додано: Суб 28 сер, 2021 15:58
Re: Альфа-Банк
Додано: Суб 28 сер, 2021 16:14
спасибо за 3-ю версию ...
(1 версия была от от кол-центра, что для дебетных Хамелеонов - ограничений по возрасту нет - хоть сперматозоиду хоть разложившимуся трупу).
итого имеем:
Пока подтвердилось эмпирическим путем только что:
- нельзя если есть 16, но нет 18;
- можно если есть 18, но нет 21 (другие кредитки были с 21);
- можно старше 63.
Осталось проверить только можно или нельзя старше 70.
Но скорей всего таки последняя версия (от 18 до 70) верна ... и моя мама, верный клитент, которая в банке 10 лет уже обслуживается, имеет в нем пенсионную карту не может рассчитывать даже на дебетного Хамелеона ! Срамота ! 16.09.2021 попробуем подать заявку, но скорей всего Альфа-Банк своего верного клиента отправит на 3 буквы. Можно как-то вашим разработчикам объяснить, что возрастной лимит на дебетовую карту - это нонсенс? Обращаю внимание - кредитного с нулевым лимитом Хамелеона нет, есть именно дебетный Хамелеон - по нему потом лимит увеличить на сумму отличнуую от нуля нельзя - это чистая дебетка, - а введение возрастных ограничений по дебетной карте для любого совершеннолетнего лица - это дискриминация - на лицо нарушение Конституции и норм ООН.
Одумайтесь !
elderly lives metter
Востаннє редагувалось IMPRINTER в Суб 28 сер, 2021 17:02, всього редагувалось 10 разів.
Додано: Суб 28 сер, 2021 16:18
Додано: Суб 28 сер, 2021 16:27
на заборе тоже много что написано )))
и для дебетовой карты уровень платежеспособности клиента не влияет.
как показала впрактика - верить тому что написано и/или сказано нельзя. Пока лично не проверишь, - это еще только версия, а не факт.
Додано: Суб 28 сер, 2021 19:43
Re: Альфа-Банк
Есть
Вот мне её и оформили.
В самих
При установке нулевого лимита Альфа ещё и потролит )))
Додано: Суб 28 сер, 2021 20:26
А что это за сеть? И не нарушает ли она ничего? Почему не жаловаться, что вместо эквайринга там непонятно что и нарушаются права потребителя?
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