а приложение никак нельзя поставить на разок хотя бы? там же есть условия на каждой карте
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 29 сер, 2021 09:50
Додано: Нед 29 сер, 2021 10:02
Если вы провели ВНЕгрейсовую операцию, то на нее после проводки по счету ежедневно начисляется внегрейсовый % -- типа 40% годовых.
Вся текущая задолженность ТОЖЕ вылетает из грейса и в БЛижаЙШуЮ РД на неё будет ТОЖЕ начислено 40%.
Это скорее всего не устроит грейсовика. Однако для ОМП-клиента это, чаще всего, не важно.
Чтобы таки вернуться в грейс нужно погасить внегрейсовую операцию.
Однако, ее очередность гашения -- ТОЛЬКО после погашения текущей задолженности.
Но, важно погасить ДО наступления РД(т.е. до начисления 40% на ВСЮ задолженность). Поэтому, если вы не планируете до РД делать ОЩУТИМЫЕ траты, то можно и не спешить искать сумму для погашения -- тяните/копите до РД
При этом будет расти долг по %% за вылет из грейса только на сумму самой внегрейсовой оп-и.
Просто прикиньте профит
Алес.
Додано: Нед 29 сер, 2021 10:09
Да и в МАБе есть название Тарифа.
Тариф меняется в РД, для дебеток это 1е число.
От 1..2го и мона уже увидеть новый Тариф
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