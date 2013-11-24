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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9724972597269727

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1059
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
215
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
183
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
177
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
287
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
197
Всього голосів : 1059
Повідомлення Додано: Нед 29 сер, 2021 09:50

  Stringer написав:Что теперь у меня за карты? В каких тарифах? Какие условия бесплатности я должен соблюдать по этим картам?


а приложение никак нельзя поставить на разок хотя бы? там же есть условия на каждой карте
cohan
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Повідомлення Додано: Нед 29 сер, 2021 10:02

Если вы провели ВНЕгрейсовую операцию, то на нее после проводки по счету ежедневно начисляется внегрейсовый % -- типа 40% годовых.
Вся текущая задолженность ТОЖЕ вылетает из грейса и в БЛижаЙШуЮ РД на неё будет ТОЖЕ начислено 40%.
Это скорее всего не устроит грейсовика. Однако для ОМП-клиента это, чаще всего, не важно.
Чтобы таки вернуться в грейс нужно погасить внегрейсовую операцию.
Однако, ее очередность гашения -- ТОЛЬКО после погашения текущей задолженности.
Но, важно погасить ДО наступления РД(т.е. до начисления 40% на ВСЮ задолженность). Поэтому, если вы не планируете до РД делать ОЩУТИМЫЕ траты, то можно и не спешить искать сумму для погашения -- тяните/копите до РД :)
При этом будет расти долг по %% за вылет из грейса только на сумму самой внегрейсовой оп-и.
Просто прикиньте профит :idea:
Алес.
Amethyst
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Повідомлення Додано: Нед 29 сер, 2021 10:09

  cohan написав:
  Stringer написав:Что теперь у меня за карты? В каких тарифах? Какие условия бесплатности я должен соблюдать по этим картам?


а приложение никак нельзя поставить на разок хотя бы? там же есть условия на каждой карте

Да и в МАБе есть название Тарифа.
Тариф меняется в РД, для дебеток это 1е число.
От 1..2го и мона уже увидеть новый Тариф
Amethyst
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  #<1 ... 9724972597269727
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