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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9725972697279728>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1059
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
215
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
183
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
177
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
287
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
197
Всього голосів : 1059
Повідомлення Додано: Нед 29 сер, 2021 09:48

  DjPavel написав: Но процент же будет насчитываться только на сумму транзакции, которая вылетела верно? Т.е. если погашу всю сумму по грейсу, то попаду на 36% годовых (или сколько там), по сумме транзакции


боюсь что неверно и принцип тот же (про антилопу), но тут могу (50%) ошибаться, так как разные банки - разные условия, нужно спросить Фламинго или более знающих товарищей или саппорт (саппорт малонадежен)

в целом это маркетинговая уловка ( я ни разу не попадал, знаю из отзывов), что только проходит внегрейсовая транзакция - попадает вся сумма что в грейсе, у всех банков, но может есть послабления

вот как в Альфе - суммы в рассрочках погашать необязательно для восстановления грейса, может есть и фича что "процент только на сумму транзакции", но, боюсь, все же на всю (ну кроме рассрочных)
cohan
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Повідомлення Додано: Нед 29 сер, 2021 09:50

  Stringer написав:Что теперь у меня за карты? В каких тарифах? Какие условия бесплатности я должен соблюдать по этим картам?


а приложение никак нельзя поставить на разок хотя бы? там же есть условия на каждой карте
cohan
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Повідомлень: 2432
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Повідомлення Додано: Нед 29 сер, 2021 10:02

Если вы провели ВНЕгрейсовую операцию, то на нее после проводки по счету ежедневно начисляется внегрейсовый % -- типа 40% годовых.
Вся текущая задолженность ТОЖЕ вылетает из грейса и в БЛижаЙШуЮ РД на неё будет ТОЖЕ начислено 40%.
Это скорее всего не устроит грейсовика. Однако для ОМП-клиента это, чаще всего, не важно.
Чтобы таки вернуться в грейс нужно погасить внегрейсовую операцию.
Однако, ее очередность гашения -- ТОЛЬКО после погашения текущей задолженности.
Но, важно погасить ДО наступления РД(т.е. до начисления 40% на ВСЮ задолженность). Поэтому, если вы не планируете до РД делать ОЩУТИМЫЕ траты, то можно и не спешить искать сумму для погашения -- тяните/копите до РД :)
При этом будет расти долг по %% за вылет из грейса только на сумму самой внегрейсовой оп-и.
Просто прикиньте профит :idea:
Алес.
Amethyst
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Повідомлення Додано: Нед 29 сер, 2021 10:09

  cohan написав:
  Stringer написав:Что теперь у меня за карты? В каких тарифах? Какие условия бесплатности я должен соблюдать по этим картам?


а приложение никак нельзя поставить на разок хотя бы? там же есть условия на каждой карте

Да и в МАБе есть название Тарифа.
Тариф меняется в РД, для дебеток это 1е число.
От 1..2го и мона уже увидеть новый Тариф
Amethyst
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Повідомлення Додано: Нед 29 сер, 2021 11:27

DjPavel , Amethyst , cohan
чтобы форумчан не вводить в заблуждение.
Механизм работает так:
при проведению операции вне грейса - на сумму этой операции начинают капать %. только на эту сумму - остальная сумма в грейсе, гасим по подсказкам приложения.

а вот погашение - тут интересней. негрейсовые задолженности гасятся в последнюю очередь. т.е. чтобы погасился этот % долг - надо закрыть всю задолженность кроме рассрочек. например, после РД погасить сразу всю сумму к погашению для льготного периода - % уйдут.

у меня как-то была такая негрейсовая операция на 200 грн. проще было платить 5-7 грн в мес за нее, чем гасить долг в несколько десятков тыс грн.

как-то так.
прошу подтвердить коллег или аргументировано возразить.
Shaman
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 сер, 2021 11:35

Stringer Після випуску/виготовлення нова карта йде заблокована, для початку користування її потрібно активувати і встановити пін-код, така карта вважається активована. По такі карті потрібно виконувати умови безкоштовного використання.
По Platinum black:
- здійснити від 12 безготівкових операцій;
- або здійснити безготівкових операцій на суму від 10000 грн .;
- або розмістити на рахунках Банку суму від 250000 грн.
По Вlack
- здійснити від 25 безготівкових операцій;
- або здійснити безготівкових операцій на суму від 10000 грн .;
- або розмістити на рахунках Банку суму від 250000 грн.
Якщо виконати умову по залишку коштів на рахунках, вона буде діяти на 2 пакети одразу.
Alfa_Bank
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Представник банку
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 сер, 2021 12:14

Re: Альфа-Банк

Ех, Юлія таки мастерклас не встигла провести своїм наступникам.
Alfabank, ви ж можете переглянути інфо конкретно Stringer і не відписувати шаблонними відповідями?:))
stryzhko
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 сер, 2021 13:55

Re: Альфа-Банк

  stryzhko написав:ви ж можете переглянути інфо конкретно Stringer

в выходной день с домашнего компьютера :?: :?: :?:
Kalgan
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 сер, 2021 14:01

  Kalgan написав:
  stryzhko написав:ви ж можете переглянути інфо конкретно Stringer

в выходной день с домашнего компьютера :?: :?: :?:

Думаю, у представителя сегодня рабочий день.
Bosstone
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 сер, 2021 14:07

Сегодня опять в Альфе не выпускают СЕП? Отправил на Моно, за 4 часа СЕП не поступил.
anikola13
 
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