DjPavel написав: Но процент же будет насчитываться только на сумму транзакции, которая вылетела верно? Т.е. если погашу всю сумму по грейсу, то попаду на 36% годовых (или сколько там), по сумме транзакции
боюсь что неверно и принцип тот же (про антилопу), но тут могу (50%) ошибаться, так как разные банки - разные условия, нужно спросить Фламинго или более знающих товарищей или саппорт (саппорт малонадежен)
в целом это маркетинговая уловка ( я ни разу не попадал, знаю из отзывов), что только проходит внегрейсовая транзакция - попадает вся сумма что в грейсе, у всех банков, но может есть послабления
вот как в Альфе - суммы в рассрочках погашать необязательно для восстановления грейса, может есть и фича что "процент только на сумму транзакции", но, боюсь, все же на всю (ну кроме рассрочных)
Если вы провели ВНЕгрейсовую операцию, то на нее после проводки по счету ежедневно начисляется внегрейсовый % -- типа 40% годовых. Вся текущая задолженность ТОЖЕ вылетает из грейса и в БЛижаЙШуЮ РД на неё будет ТОЖЕ начислено 40%. Это скорее всего не устроит грейсовика. Однако для ОМП-клиента это, чаще всего, не важно. Чтобы таки вернуться в грейс нужно погасить внегрейсовую операцию. Однако, ее очередность гашения -- ТОЛЬКО после погашения текущей задолженности. Но, важно погасить ДО наступления РД(т.е. до начисления 40% на ВСЮ задолженность). Поэтому, если вы не планируете до РД делать ОЩУТИМЫЕ траты, то можно и не спешить искать сумму для погашения -- тяните/копите до РД При этом будет расти долг по %% за вылет из грейса только на сумму самой внегрейсовой оп-и. Просто прикиньте профит Алес.
DjPavel , Amethyst , cohan чтобы форумчан не вводить в заблуждение. Механизм работает так: при проведению операции вне грейса - на сумму этой операции начинают капать %. только на эту сумму - остальная сумма в грейсе, гасим по подсказкам приложения.
а вот погашение - тут интересней. негрейсовые задолженности гасятся в последнюю очередь. т.е. чтобы погасился этот % долг - надо закрыть всю задолженность кроме рассрочек. например, после РД погасить сразу всю сумму к погашению для льготного периода - % уйдут.
у меня как-то была такая негрейсовая операция на 200 грн. проще было платить 5-7 грн в мес за нее, чем гасить долг в несколько десятков тыс грн.
как-то так. прошу подтвердить коллег или аргументировано возразить.
Stringer Після випуску/виготовлення нова карта йде заблокована, для початку користування її потрібно активувати і встановити пін-код, така карта вважається активована. По такі карті потрібно виконувати умови безкоштовного використання. По Platinum black: - здійснити від 12 безготівкових операцій; - або здійснити безготівкових операцій на суму від 10000 грн .; - або розмістити на рахунках Банку суму від 250000 грн. По Вlack - здійснити від 25 безготівкових операцій; - або здійснити безготівкових операцій на суму від 10000 грн .; - або розмістити на рахунках Банку суму від 250000 грн. Якщо виконати умову по залишку коштів на рахунках, вона буде діяти на 2 пакети одразу.