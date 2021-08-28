Додано: Нед 29 сер, 2021 10:02

Если вы провели ВНЕгрейсовую операцию, то на нее после проводки по счету ежедневно начисляется внегрейсовый % -- типа 40% годовых.Вся текущая задолженность ТОЖЕ вылетает из грейса и в БЛижаЙШуЮ РД на неё будет ТОЖЕ начислено 40%.Это скорее всего не устроит грейсовика. Однако для ОМП-клиента это, чаще всего, не важно.Чтобы таки вернуться в грейс нужно погасить внегрейсовую операцию.Однако, ее очередность гашения -- ТОЛЬКО после погашения текущей задолженности.Но, важно погасить ДО наступления РД(т.е. до начисления 40% на ВСЮ задолженность). Поэтому, если вы не планируете до РД делать ОЩУТИМЫЕ траты, то можно и не спешить искать сумму для погашения -- тяните/копите до РДПри этом будет расти долг по %% за вылет из грейса только на сумму самой внегрейсовой оп-и.Просто прикиньте профитАлес.