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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9725972697279728

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1059
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
215
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
183
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
177
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
287
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
197
Всього голосів : 1059
Повідомлення Додано: Нед 29 сер, 2021 14:12

  anikola13 написав:Сегодня опять в Альфе не выпускают СЕП? Отправил на Моно, за 4 часа СЕП не поступил.

так это моно задерживает зачисление, у них сэп не в приоритете
Bosstone
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 сер, 2021 14:13

  anikola13 написав:Сегодня опять в Альфе не выпускают СЕП? Отправил на Моно, за 4 часа СЕП не поступил.

по ходу завтра все будет. В воскресенье СЭП Альфа-Моно не работает :evil:
novichok
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Повідомлення Додано: Нед 29 сер, 2021 14:32

  novichok написав:
  anikola13 написав:Сегодня опять в Альфе не выпускают СЕП? Отправил на Моно, за 4 часа СЕП не поступил.

по ходу завтра все будет. В воскресенье СЭП Альфа-Моно не работает :evil:

А с Аваля на Моно приедет СЕП сегодня? Или Аваль сегодня тоже не работает?
anikola13
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 сер, 2021 14:38

Re: Альфа-Банк

Kalgan написав:в выходной день с домашнего компьютера :?: :?: :?:

Якщо таки вихідний і в офпреда нема конкретної відповіді на питання, то може краще взагалі не відповідати без конкретики або вказати, що нададуть відповідь в робочий час.
Можливо придираюся через вищу планку професійності попереднього представника і сподіваюся, що вона не буде опускатися.
stryzhko
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 сер, 2021 14:55

  anikola13 написав:
  novichok написав:
  anikola13 написав:Сегодня опять в Альфе не выпускают СЕП? Отправил на Моно, за 4 часа СЕП не поступил.

по ходу завтра все будет. В воскресенье СЭП Альфа-Моно не работает :evil:

А с Аваля на Моно приедет СЕП сегодня? Или Аваль сегодня тоже не работает?


аваль отправляет 23/7 и моно принимает 23/7 .. но бывает когда у кого-то что-то глючит и это не происходит .. при стандартной ситуации аваль отправит, моно примет
IMPRINTER
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