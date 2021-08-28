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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 29 сер, 2021 14:12
anikola13 написав:
Сегодня опять в Альфе не выпускают СЕП? Отправил на Моно, за 4 часа СЕП не поступил.
так это моно задерживает зачисление, у них сэп не в приоритете
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Додано: Нед 29 сер, 2021 14:32
novichok написав: anikola13 написав:
Сегодня опять в Альфе не выпускают СЕП? Отправил на Моно, за 4 часа СЕП не поступил.
по ходу завтра все будет. В воскресенье СЭП Альфа-Моно не работает
А с Аваля на Моно приедет СЕП сегодня? Или Аваль сегодня тоже не работает?
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Додано: Нед 29 сер, 2021 14:38
Kalgan написав:
в выходной день
с домашнего компьютера
Якщо таки вихідний і в офпреда нема конкретної відповіді на питання, то може краще взагалі не відповідати без конкретики або вказати, що нададуть відповідь в робочий час.
Можливо придираюся через вищу планку професійності попереднього представника і сподіваюся, що вона не буде опускатися.
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Додано: Нед 29 сер, 2021 14:55
anikola13 написав: novichok написав: anikola13 написав:
Сегодня опять в Альфе не выпускают СЕП? Отправил на Моно, за 4 часа СЕП не поступил.
по ходу завтра все будет. В воскресенье СЭП Альфа-Моно не работает
А с Аваля на Моно приедет СЕП сегодня? Или Аваль сегодня тоже не работает?
аваль отправляет 23/7 и моно принимает 23/7 .. но бывает когда у кого-то что-то глючит и это не происходит .. при стандартной ситуации аваль отправит, моно примет
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