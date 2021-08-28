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Альфа-Банк
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Додано: Нед 29 сер, 2021 14:12
anikola13 написав:
Сегодня опять в Альфе не выпускают СЕП? Отправил на Моно, за 4 часа СЕП не поступил.
так это моно задерживает зачисление, у них сэп не в приоритете
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Додано: Нед 29 сер, 2021 14:32
novichok написав: anikola13 написав:
Сегодня опять в Альфе не выпускают СЕП? Отправил на Моно, за 4 часа СЕП не поступил.
по ходу завтра все будет. В воскресенье СЭП Альфа-Моно не работает
А с Аваля на Моно приедет СЕП сегодня? Или Аваль сегодня тоже не работает?
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anikola13
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Додано: Нед 29 сер, 2021 14:38
Kalgan написав:
в выходной день
с домашнего компьютера
Якщо таки вихідний і в офпреда нема конкретної відповіді на питання, то може краще взагалі не відповідати без конкретики або вказати, що нададуть відповідь в робочий час.
Можливо придираюся через вищу планку професійності попереднього представника і сподіваюся, що вона не буде опускатися.
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Додано: Нед 29 сер, 2021 14:55
anikola13 написав: novichok написав: anikola13 написав:
Сегодня опять в Альфе не выпускают СЕП? Отправил на Моно, за 4 часа СЕП не поступил.
по ходу завтра все будет. В воскресенье СЭП Альфа-Моно не работает
А с Аваля на Моно приедет СЕП сегодня? Или Аваль сегодня тоже не работает?
аваль отправляет 23/7 и моно принимает 23/7 .. но бывает когда у кого-то что-то глючит и это не происходит .. при стандартной ситуации аваль отправит, моно примет
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IMPRINTER
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Додано: Нед 29 сер, 2021 15:12
IMPRINTER написав:дебетного
Хамелеона !
а он бывает и дебетным?
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Arien
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Додано: Нед 29 сер, 2021 15:27
Amethyst написав:
Если вы провели ВНЕгрейсовую операцию, то на нее после проводки по счету ежедневно начисляется внегрейсовый % -- типа 40% годовых.
Вся текущая задолженность ТОЖЕ вылетает из грейса и в БЛижаЙШуЮ РД на неё будет ТОЖЕ начислено 40%.
Никто никуда не вылетает. Но негрейсоыая задолженность действительно погашается последней.
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Додано: Нед 29 сер, 2021 15:36
anikola13 написав:
Сегодня опять в Альфе не выпускают СЕП? Отправил на Моно, за 4 часа СЕП не поступил.
Там может быть фифти-фифти - у меня один раз было что не выпустила Алла, а в другой раз не впустил моня - провелись оба понедельниками
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Додано: Нед 29 сер, 2021 15:49
Arien написав:а он бывает и дебетным?
Так без кредитного ліміта і буде ж дебеткою з безкоштовним використанням власних коштів і бонусом за Р2Р.
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stryzhko
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Додано: Нед 29 сер, 2021 16:11
stryzhko написав:
Arien написав:а он бывает и дебетным?
Так без кредитного ліміта і буде ж дебеткою з безкоштовним використанням власних коштів і бонусом за Р2Р.
правильнее считать такую карту таки кредитной, но с нулевым лимитом )
и, как я понимаю, с 0-лимитом выдавать Альфе не интересно...
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Arien
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