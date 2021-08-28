|
|
|
Альфа-Банк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 29 сер, 2021 17:51
Amethyst написав: anikola13 написав:
Сегодня опять в Альфе не выпускают СЕП? Отправил на Моно, за 4 часа СЕП не поступил.
Агаа, не долго музыка иХрала, Алка седня бухает и похерила СЭП 23/7
Валя працюЄ
Ниасилили рабочую субботу )
-
Chicheva
-
-
- Повідомлень: 186
- З нами з: 02.09.15
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 22 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|2862
|186762
|
|
Идея Банк
Anonymous » П'ят 05 вер, 2008 15:49
|19840
|2938417
|
|
|8295
|1986488
|
Нед 29 сер, 2021 09:55
cohan
|