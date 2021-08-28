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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 29 сер, 2021 17:51
Amethyst написав: anikola13 написав:
Сегодня опять в Альфе не выпускают СЕП? Отправил на Моно, за 4 часа СЕП не поступил.
Агаа, не долго музыка иХрала, Алка седня бухает и похерила СЭП 23/7
Валя працюЄ
Ниасилили рабочую субботу )
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Додано: Нед 29 сер, 2021 19:04
Заканчивались в этом месяце карты, пакет старый, не помню название, серые карты были. Узнал о пакетах новых, специально сделал пополнение, чтобы выйти на 250тыс. для бесплатного обслуживания и потом заказал новые карты. Но сейчас показывает, что среднедневной остаток меньше 250 тыс., то есть в среднедневной остаток учли период, когда деньги были на другом тарифе, как-то неправильно. Старый тариф был бесплатный, с момента перехода на новый тариф остаток был больше 250 тысяч, т.е. тоже бесплатно, а по факту хотят комиссию. Как прокомментируете, уважаемый представитель банка?
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