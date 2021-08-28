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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9726972797289729

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1059
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
215
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
183
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
177
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
287
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
197
Всього голосів : 1059
Повідомлення Додано: Нед 29 сер, 2021 16:39

  anikola13 написав:Сегодня опять в Альфе не выпускают СЕП? Отправил на Моно, за 4 часа СЕП не поступил.

Агаа, не долго музыка иХрала, Алка седня бухает и похерила СЭП 23/7 :evil:
Валя працюЄ :)
Amethyst
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Повідомлень: 784
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Повідомлення Додано: Нед 29 сер, 2021 17:51

Re: Альфа-Банк

Amethyst написав:
  anikola13 написав:Сегодня опять в Альфе не выпускают СЕП? Отправил на Моно, за 4 часа СЕП не поступил.

Агаа, не долго музыка иХрала, Алка седня бухает и похерила СЭП 23/7 :evil:
Валя працюЄ :)
Ниасилили рабочую субботу )
Chicheva
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 сер, 2021 19:04

Заканчивались в этом месяце карты, пакет старый, не помню название, серые карты были. Узнал о пакетах новых, специально сделал пополнение, чтобы выйти на 250тыс. для бесплатного обслуживания и потом заказал новые карты. Но сейчас показывает, что среднедневной остаток меньше 250 тыс., то есть в среднедневной остаток учли период, когда деньги были на другом тарифе, как-то неправильно. Старый тариф был бесплатный, с момента перехода на новый тариф остаток был больше 250 тысяч, т.е. тоже бесплатно, а по факту хотят комиссию. Как прокомментируете, уважаемый представитель банка?
motosmile
 
Повідомлень: 504
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  #<1 ... 9726972797289729
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