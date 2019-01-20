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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 29 сер, 2021 17:51
Amethyst написав: anikola13 написав:
Сегодня опять в Альфе не выпускают СЕП? Отправил на Моно, за 4 часа СЕП не поступил.
Агаа, не долго музыка иХрала, Алка седня бухает и похерила СЭП 23/7
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Додано: Нед 29 сер, 2021 19:04
Заканчивались в этом месяце карты, пакет старый, не помню название, серые карты были. Узнал о пакетах новых, специально сделал пополнение, чтобы выйти на 250тыс. для бесплатного обслуживания и потом заказал новые карты. Но сейчас показывает, что среднедневной остаток меньше 250 тыс., то есть в среднедневной остаток учли период, когда деньги были на другом тарифе, как-то неправильно. Старый тариф был бесплатный, с момента перехода на новый тариф остаток был больше 250 тысяч, т.е. тоже бесплатно, а по факту хотят комиссию. Как прокомментируете, уважаемый представитель банка?
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Додано: Нед 29 сер, 2021 19:53
Arien написав:правильнее считать такую карту таки кредитной, но с нулевым лимитом )
и, как я понимаю, с 0-лимитом выдавать Альфе не интересно...
З точки зору термінології можливо, але по тарифам вона ближче до пакетних і в дечому краще, що кардинально відрізняє від решти кредиток альфи при наявності власних коштів, тому можна вважати дебетною. З 0-лімітом отримують всі, хто відкривав її 4-ю при наявності 3-х кредиток або мають низький кредитний рейтинг.
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Додано: Нед 29 сер, 2021 20:23
motosmile написав:
Заканчивались в этом месяце карты, пакет старый, не помню название, серые карты были. Узнал о пакетах новых, специально сделал пополнение, чтобы выйти на 250тыс. для бесплатного обслуживания и потом заказал новые карты. Но сейчас показывает, что среднедневной остаток меньше 250 тыс.
, то есть в среднедневной остаток учли период, когда деньги были на другом тарифе, как-то неправильно. Старый тариф был бесплатный, с момента перехода на новый тариф остаток был больше 250 тысяч, т.е. тоже бесплатно, а по факту хотят комиссию. Как прокомментируете, уважаемый представитель банка?
Бесплатность смотрится по среднемесячному
остатку (за прошлый месяц).
Розмір залишків власних коштів - розраховується, як середньоденні залишки власних коштів Клієнта розміщених на рахунках Клієнта у Банку для фізичних осіб (залишки на картках, поточних рахунках, депозити, сертифікати) за попередній календарний місяць.
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Додано: Нед 29 сер, 2021 21:27
motosmile написав:
Заканчивались в этом месяце карты, пакет старый, не помню название, серые карты были. Узнал о пакетах новых, специально сделал пополнение, чтобы выйти на 250тыс. для бесплатного обслуживания и потом заказал новые карты. Но сейчас показывает, что среднедневной остаток меньше 250 тыс., то есть в среднедневной остаток учли период, когда деньги были на другом тарифе, как-то неправильно. Старый тариф был бесплатный, с момента перехода на новый тариф остаток был больше 250 тысяч, т.е. тоже бесплатно, а по факту хотят комиссию. Как прокомментируете, уважаемый представитель банка?
в мене точто така ситуація, відкрив депозит 26 і більше 50 т. (тариф вайт) залишку коштів, дзвонив на ГЛ відповіли - ні, по залишку будете платити 25 грн абонку, плюнув і оплатив на ізі по 1 грн електрику 10 разів, все, тариф - безкоштовний, а в новому місяці все виправиться, так що теж робіть 25 платежів за 2 дні і теж нічого не будете платити.
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Додано: Нед 29 сер, 2021 21:36
Chicheva написав: Amethyst написав: anikola13 написав:
Сегодня опять в Альфе не выпускают СЕП? Отправил на Моно, за 4 часа СЕП не поступил.
Агаа, не долго музыка иХрала, Алка седня бухает и похерила СЭП 23/7
Валя працюЄ
Ниасилили рабочую субботу )
Подтверждаю. Моня получила.
Так, что баги со стороны Альфы.
Что скажет оф.пред?
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Додано: Нед 29 сер, 2021 22:50
В приложении пишет "Середньоденний". Для полного месяца такое правило логично, но для неполного всё-таки косяк, тем более в отделении говорили, что достаточно будет пополнить до 250тыс. перед переходом на блек для бесплатного обслуживания... Тогда правильно бы как-то обращать на такой момент внимание клиентам... Спасибо за подсказку, будем какие-то мелкие операции делать, 25 надо для блека
За идею с операциями спасибо,
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Додано: Нед 29 сер, 2021 23:16
motosmile написав:
тем более в отделении говорили, что достаточно будет пополнить до 250тыс. перед переходом на блек для бесплатного обслуживания... Тогда правильно бы как-то обращать на такой момент внимание клиентам...
Поддержка у алки так себе, сами не всегда знают, что в ДКБО написанно.
Я хоть и не часто бываю в отделении, но то что мне там говорили при оформлении продуктов алки, процентов на 90 опровергалось предыдущим офпредом
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