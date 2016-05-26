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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9726972797289729

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1059
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
215
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
183
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
177
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
287
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
197
Всього голосів : 1059
Повідомлення Додано: Нед 29 сер, 2021 17:51

Re: Альфа-Банк

Amethyst написав:
  anikola13 написав:Сегодня опять в Альфе не выпускают СЕП? Отправил на Моно, за 4 часа СЕП не поступил.

Агаа, не долго музыка иХрала, Алка седня бухает и похерила СЭП 23/7 :evil:
Валя працюЄ :)
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Chicheva
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 сер, 2021 19:04

Заканчивались в этом месяце карты, пакет старый, не помню название, серые карты были. Узнал о пакетах новых, специально сделал пополнение, чтобы выйти на 250тыс. для бесплатного обслуживания и потом заказал новые карты. Но сейчас показывает, что среднедневной остаток меньше 250 тыс., то есть в среднедневной остаток учли период, когда деньги были на другом тарифе, как-то неправильно. Старый тариф был бесплатный, с момента перехода на новый тариф остаток был больше 250 тысяч, т.е. тоже бесплатно, а по факту хотят комиссию. Как прокомментируете, уважаемый представитель банка?
motosmile
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 сер, 2021 19:53

Re: Альфа-Банк

Arien написав:правильнее считать такую карту таки кредитной, но с нулевым лимитом )
и, как я понимаю, с 0-лимитом выдавать Альфе не интересно...

З точки зору термінології можливо, але по тарифам вона ближче до пакетних і в дечому краще, що кардинально відрізняє від решти кредиток альфи при наявності власних коштів, тому можна вважати дебетною. З 0-лімітом отримують всі, хто відкривав її 4-ю при наявності 3-х кредиток або мають низький кредитний рейтинг.
stryzhko
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 сер, 2021 20:23

  motosmile написав:Заканчивались в этом месяце карты, пакет старый, не помню название, серые карты были. Узнал о пакетах новых, специально сделал пополнение, чтобы выйти на 250тыс. для бесплатного обслуживания и потом заказал новые карты. Но сейчас показывает, что среднедневной остаток меньше 250 тыс., то есть в среднедневной остаток учли период, когда деньги были на другом тарифе, как-то неправильно. Старый тариф был бесплатный, с момента перехода на новый тариф остаток был больше 250 тысяч, т.е. тоже бесплатно, а по факту хотят комиссию. Как прокомментируете, уважаемый представитель банка?

Бесплатность смотрится по среднемесячному остатку (за прошлый месяц).
Розмір залишків власних коштів - розраховується, як середньоденні залишки власних коштів Клієнта розміщених на рахунках Клієнта у Банку для фізичних осіб (залишки на картках, поточних рахунках, депозити, сертифікати) за попередній календарний місяць.
Kalgan
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 сер, 2021 21:27

  motosmile написав:Заканчивались в этом месяце карты, пакет старый, не помню название, серые карты были. Узнал о пакетах новых, специально сделал пополнение, чтобы выйти на 250тыс. для бесплатного обслуживания и потом заказал новые карты. Но сейчас показывает, что среднедневной остаток меньше 250 тыс., то есть в среднедневной остаток учли период, когда деньги были на другом тарифе, как-то неправильно. Старый тариф был бесплатный, с момента перехода на новый тариф остаток был больше 250 тысяч, т.е. тоже бесплатно, а по факту хотят комиссию. Как прокомментируете, уважаемый представитель банка?

в мене точто така ситуація, відкрив депозит 26 і більше 50 т. (тариф вайт) залишку коштів, дзвонив на ГЛ відповіли - ні, по залишку будете платити 25 грн абонку, плюнув і оплатив на ізі по 1 грн електрику 10 разів, все, тариф - безкоштовний, а в новому місяці все виправиться, так що теж робіть 25 платежів за 2 дні і теж нічого не будете платити.
melkh
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Повідомлення Додано: Нед 29 сер, 2021 21:36

  Chicheva написав:
Amethyst написав:
  anikola13 написав:Сегодня опять в Альфе не выпускают СЕП? Отправил на Моно, за 4 часа СЕП не поступил.

Агаа, не долго музыка иХрала, Алка седня бухает и похерила СЭП 23/7 :evil:
Валя працюЄ :)
Ниасилили рабочую субботу )

Подтверждаю. Моня получила.
Так, что баги со стороны Альфы.
Что скажет оф.пред?
anikola13
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 сер, 2021 22:50

В приложении пишет "Середньоденний". Для полного месяца такое правило логично, но для неполного всё-таки косяк, тем более в отделении говорили, что достаточно будет пополнить до 250тыс. перед переходом на блек для бесплатного обслуживания... Тогда правильно бы как-то обращать на такой момент внимание клиентам... Спасибо за подсказку, будем какие-то мелкие операции делать, 25 надо для блека
За идею с операциями спасибо,
motosmile
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 сер, 2021 23:16

Re: Альфа-Банк

  motosmile написав:тем более в отделении говорили, что достаточно будет пополнить до 250тыс. перед переходом на блек для бесплатного обслуживания... Тогда правильно бы как-то обращать на такой момент внимание клиентам...

Поддержка у алки так себе, сами не всегда знают, что в ДКБО написанно.
Я хоть и не часто бываю в отделении, но то что мне там говорили при оформлении продуктов алки, процентов на 90 опровергалось предыдущим офпредом :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Пон 30 сер, 2021 06:20

Re: Альфа-Банк

Sense Caméléon бывает:
— полностью дебетовым (кредитный лимит на него установить уже не получится);
— кредитным с 0-ым лимитом (банк после может поднять размер лимита);
— полностью кредитным.
MASolomko
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Повідомлення Додано: Пон 30 сер, 2021 07:33

  MASolomko написав:Sense Caméléon бывает:
— полностью дебетовым (кредитный лимит на него установить уже не получится);
— кредитным с 0-ым лимитом (банк после может поднять размер лимита);
— полностью кредитным.


Alfa_Bank

опять нестыковка. Юля и кол-центр говорили, что если Хамелеон выдан без лимита, то установить потом на него лимит уже будет невозможно. Прошу пролить ясность ...
IMPRINTER
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