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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9727972897299730

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1059
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
215
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
183
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
177
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
287
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
197
Всього голосів : 1059
Повідомлення Додано: Пон 30 сер, 2021 07:54

Кто в курсе: Как начисляются эко-бонусы ? По дате операции или по дате проводки ?
mustbe
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Повідомлень: 5816
З нами з: 27.12.17
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Подякували: 646 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 сер, 2021 08:21

  mustbe написав:Кто в курсе: Как начисляются эко-бонусы ? По дате операции или по дате проводки ?


По дате проводки. За этот месяц начисление будет в сентябре.
Kevin
 
Повідомлень: 493
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Повідомлення Додано: Пон 30 сер, 2021 08:23

  Kevin написав:
  mustbe написав:Кто в курсе: Как начисляются эко-бонусы ? По дате операции или по дате проводки ?

По дате проводки.

Это точно ?
Саппорт эко не смог ответить.
Саппорт аллы сказал, что по дате операции
mustbe
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Повідомлень: 5816
З нами з: 27.12.17
Подякував: 117 раз.
Подякували: 646 раз.
 
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1
Повідомлення Додано: Пон 30 сер, 2021 08:42

  mustbe написав:
  Kevin написав:
  mustbe написав:Кто в курсе: Как начисляются эко-бонусы ? По дате операции или по дате проводки ?

По дате проводки.

Это точно ?
Саппорт эко не смог ответить.
Саппорт аллы сказал, что по дате операции


Это видно по расчётам бонусов. Попробуйте сделать расчёт за любой месяц. Данный расчёт показывает, что операции любого месяца с проводкой следующего, будут в учёте за следующий месяц. Попробуйте сегодня, завтра сделать покупку и после того, как в сентябре бонусы начислят за август, сделать расчёт для правильности начисленных бонусов. Сегодняшняя (если она завтра не пройдёт по проводке) и завтрашняя покупки в расчёт не войдут. По ним бонусы начислят в октябре.
Kevin
 
Повідомлень: 493
З нами з: 24.09.16
Подякував: 23 раз.
Подякували: 36 раз.
 
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  #<1 ... 9727972897299730
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