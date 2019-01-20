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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9727972897299730

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1059
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
215
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
183
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
177
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
287
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
197
Всього голосів : 1059
Повідомлення Додано: Пон 30 сер, 2021 07:54

Кто в курсе: Как начисляются эко-бонусы ? По дате операции или по дате проводки ?
mustbe
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Повідомлення Додано: Пон 30 сер, 2021 08:21

  mustbe написав:Кто в курсе: Как начисляются эко-бонусы ? По дате операции или по дате проводки ?


По дате проводки. За этот месяц начисление будет в сентябре.
Kevin
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 сер, 2021 08:23

  Kevin написав:
  mustbe написав:Кто в курсе: Как начисляются эко-бонусы ? По дате операции или по дате проводки ?

По дате проводки.

Это точно ?
Саппорт эко не смог ответить.
Саппорт аллы сказал, что по дате операции
mustbe
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Повідомлення Додано: Пон 30 сер, 2021 08:42

  mustbe написав:
  Kevin написав:
  mustbe написав:Кто в курсе: Как начисляются эко-бонусы ? По дате операции или по дате проводки ?

По дате проводки.

Это точно ?
Саппорт эко не смог ответить.
Саппорт аллы сказал, что по дате операции


Это видно по расчётам бонусов. Попробуйте сделать расчёт за любой месяц. Данный расчёт показывает, что операции любого месяца с проводкой следующего, будут в учёте за следующий месяц. Попробуйте сегодня, завтра сделать покупку и после того, как в сентябре бонусы начислят за август, сделать расчёт для правильности начисленных бонусов. Сегодняшняя (если она завтра не пройдёт по проводке) и завтрашняя покупки в расчёт не войдут. По ним бонусы начислят в октябре.
Kevin
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 сер, 2021 09:53

Re: Альфа-Банк

  IMPRINTER написав:если Хамелеон выдан без лимита, то установить потом на него лимит уже будет невозможно.
Это при оформлении дебетового Хамелеона, который оформляется если на изображении ниже выбран пункт "Хочу карту без кредитного лимита".
https://help.alfabank.ua/hc/article_att ... clip22.png

Если птичку не ставили, то выдают кредитного Хамелеона хоть с лимитом, хоть без.
MASolomko
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Повідомлення Додано: Пон 30 сер, 2021 11:03

  mustbe написав:Кто в курсе: Как начисляются эко-бонусы ? По дате операции или по дате проводки ?

По дате проводки. Один раз сильно с этим влетел, ругался с поддержкой и в итоге попался толковый парень, который это даже на цифрах объяснил. С тех пор пару лет сверяюсь каждый месяц, все сходится именно по дате проводки
AVF
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 сер, 2021 11:41

Подскажите, пожалуйста, кто знает, как выгодней всего в Турции снять наличку в турецких лирах, если у меня есть пакет "Ультра" в трех валютах (гривна,доллар,евро), как происходит конвертация при снятии в банкомате и с какой карты лучше это сделать?
cheetach
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 сер, 2021 11:49

  cheetach написав:Подскажите, пожалуйста, кто знает, как выгодней всего в Турции снять наличку в турецких лирах, если у меня есть пакет "Ультра" в трех валютах (гривна,доллар,евро), как происходит конвертация при снятии в банкомате и с какой карты лучше это сделать?

Здесь это уже не раз обсуждали, что лучше воспользоваться картой другого банка. Но если у вас только Алла - то имхо выгоднее всего будет снимать с долларовой карты.
antey718
 
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