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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 30 сер, 2021 07:54
Кто в курсе: Как начисляются эко-бонусы ? По дате операции или по дате проводки ?
Додано: Пон 30 сер, 2021 08:21
Додано: Пон 30 сер, 2021 08:23
Додано: Пон 30 сер, 2021 08:42
Это видно по расчётам бонусов. Попробуйте сделать расчёт за любой месяц. Данный расчёт показывает, что операции любого месяца с проводкой следующего, будут в учёте за следующий месяц. Попробуйте сегодня, завтра сделать покупку и после того, как в сентябре бонусы начислят за август, сделать расчёт для правильности начисленных бонусов. Сегодняшняя (если она завтра не пройдёт по проводке) и завтрашняя покупки в расчёт не войдут. По ним бонусы начислят в октябре.
Додано: Пон 30 сер, 2021 09:53
Re: Альфа-Банк
Это при оформлении дебетового Хамелеона, который оформляется если на изображении ниже выбран пункт "Хочу карту без кредитного лимита".
Если птичку не ставили, то выдают кредитного Хамелеона хоть с лимитом, хоть без.
Додано: Пон 30 сер, 2021 11:03
По дате проводки. Один раз сильно с этим влетел, ругался с поддержкой и в итоге попался толковый парень, который это даже на цифрах объяснил. С тех пор пару лет сверяюсь каждый месяц, все сходится именно по дате проводки
Додано: Пон 30 сер, 2021 11:41
Подскажите, пожалуйста, кто знает, как выгодней всего в Турции снять наличку в турецких лирах, если у меня есть пакет "Ультра" в трех валютах (гривна,доллар,евро), как происходит конвертация при снятии в банкомате и с какой карты лучше это сделать?
Додано: Пон 30 сер, 2021 11:49
Здесь это уже не раз обсуждали, что лучше воспользоваться картой другого банка. Но если у вас только Алла - то имхо выгоднее всего будет снимать с долларовой карты.
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