mustbe написав:Кто в курсе: Как начисляются эко-бонусы ? По дате операции или по дате проводки ?
По дате проводки.
Это точно ? Саппорт эко не смог ответить. Саппорт аллы сказал, что по дате операции
Это видно по расчётам бонусов. Попробуйте сделать расчёт за любой месяц. Данный расчёт показывает, что операции любого месяца с проводкой следующего, будут в учёте за следующий месяц. Попробуйте сегодня, завтра сделать покупку и после того, как в сентябре бонусы начислят за август, сделать расчёт для правильности начисленных бонусов. Сегодняшняя (если она завтра не пройдёт по проводке) и завтрашняя покупки в расчёт не войдут. По ним бонусы начислят в октябре.
mustbe написав:Кто в курсе: Как начисляются эко-бонусы ? По дате операции или по дате проводки ?
По дате проводки. Один раз сильно с этим влетел, ругался с поддержкой и в итоге попался толковый парень, который это даже на цифрах объяснил. С тех пор пару лет сверяюсь каждый месяц, все сходится именно по дате проводки
Подскажите, пожалуйста, кто знает, как выгодней всего в Турции снять наличку в турецких лирах, если у меня есть пакет "Ультра" в трех валютах (гривна,доллар,евро), как происходит конвертация при снятии в банкомате и с какой карты лучше это сделать?
cheetach написав:Подскажите, пожалуйста, кто знает, как выгодней всего в Турции снять наличку в турецких лирах, если у меня есть пакет "Ультра" в трех валютах (гривна,доллар,евро), как происходит конвертация при снятии в банкомате и с какой карты лучше это сделать?
Здесь это уже не раз обсуждали, что лучше воспользоваться картой другого банка. Но если у вас только Алла - то имхо выгоднее всего будет снимать с долларовой карты.
cheetach написав:Подскажите, пожалуйста, кто знает, как выгодней всего в Турции снять наличку в турецких лирах, если у меня есть пакет "Ультра" в трех валютах (гривна,доллар,евро), как происходит конвертация при снятии в банкомате и с какой карты лучше это сделать?
Знімайте з доларової ультри без комісії в банкоматах Ptt. Конвертація практично по курсу Visa з +0.3% орієнтовно. Додаткових комісій за конвертацію при знятті з банкомату пепередні 2 роки не було, на відміну від + 1% при розрахунках в Pos-терміналах.
Востаннє редагувалось stryzhko в Пон 30 сер, 2021 12:30, всього редагувалось 1 раз.