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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 30 сер, 2021 13:12
IMPRINTER, невозможно по дебетовомк Хамелеону. По кредитному с 0-ым лимитом всё возможно.
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Додано: Пон 30 сер, 2021 13:29
Господа, я запуталась
хочу дебетный Хамелеон
это нужно только ставить Sense и еще и видеоконференцию с чатом организовывать? в отделении его даже во второй половине сентября или октябре не дадут?
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